Rector Universiteit Gent trekt zich terug van eredoctoraat UvA na AI-speech

De Gentse rector Petra De Sutter zou volgende week een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit van Amsterdam, maar heeft besloten daar van af te zien nadat meerdere AI-citaten waren ontdekt in haar inauguratiespeech.

“Dogma is de vijand van progressie, u kent het misschien wel.” In de toespraak van afgelopen september citeerde de nieuwe rector Petra De Sutter onder meer Albert Einstein. Maar wat bleek? Hij heeft deze woorden nooit uitgesproken; de citaten waren verzonnen door AI.

De Gentse gynaecoloog zou volgende week een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor “haar belangwekkende bijdragen aan de medische wetenschap” en haar “invloedrijke maatschappelijke engagement”, maar dat gaat nu niet meer door.

Geen passend moment

De Sutter heeft laten weten dat ze zich terugtrekt voor de uitreiking. Ze vindt het, gezien de omstandigheden, geen passend moment en wil daarnaast de UvA niet schaden, meldt universiteitsblad Folia. Een woordvoerder van de UvA zegt begrip te hebben voor het besluit en noemt het “de juiste stap”.

De rector waarschuwde nog in haar verkiezingscampagne (rectors worden in België gekozen) voor het blind gebruiken van AI. Nu trekt ze het boetekleed aan: “Ik betreur ten zeerste dat ik in deze val ben gelopen. Deze ervaring is voor mij een goede les en zal het debat rond het gebruik van AI ongetwijfeld verder aanzwengelen”, zegt De Sutter tegen VRT NWS.