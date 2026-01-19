Vlaamse rector meent dat AI-blunder gelekt is

Afbeelding via Freepik

Ze kwam in opspraak met citaten van Einstein en andere denkers, die door AI verzonnen bleken. Nu heeft rector Petra De Stutter van de Universiteit Gent voor het eerst in het openbaar op haar fout gereageerd.

De Sutter had deze zomer drie weken aan de speech bij haar inauguratie gewerkt, zegt ze in een publiek interview, waarvan Het Nieuwsblad een fragment online heeft gezet. Ze wilde haar toespraak “spijzen” met een paar mooie citaten. “Dat zal ik niet snel meer doen, denk ik.”

Volgens haar heeft iemand het Vlaamse tijdschrift Apache op haar AI-fout gewezen. “Het ging om een intern lek, iemand heeft Apache getipt – net op het moment dat ik mijn eredoctoraat in ontvangst zou nemen aan de Universiteit van Amsterdam.”

“Een AI-bot mag dus niet zomaar letterlijk citaten geven”, zegt ze. “Dat wist ik toen niet.” De gefingeerde citaten waren wel gebaseerd op de werkelijke denkbeelden van de auteurs die ze noemde, voegt ze eraan toe.

Geen disclaimer

De gepubliceerde tekst van haar toespraak was op de website van de universiteit aangepast, maar het filmpje bleef online. “We hebben toen de fout gemaakt er geen disclaimer bij te zetten.”

Verder wilde ze er niet veel over kwijt. Ze is arts en hoogleraar, maar ook politicus voor de progressieve partij Groen. Ze zat als minister in de federale regering. De ophef in de media heeft haar verbaasd. “Ik ga liever niet in op wat er allemaal is gezegd. Ik maak het al meer dan tien jaar mee. Vooral op sociale media komt van alles naar boven.”