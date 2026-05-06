Toelage voor directieleden zorgt voor onvrede in AMR

Avans aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg

Een toelage voor (adjunct-)directeuren zorgt voor discussie in de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Sommige raadsleden vinden het wrang dat er voor die groep wel een toelage is en dat andere medewerkers maar met moeite zouden kunnen doorgroeien. Ook gaat het volgens sommige leden om een structurele toelage bovenop het salaris en vindt de raad dat het is gepasseerd in de besluitvorming daarover.



De discussie ontstond na een gesprek tussen de AMR en het college van bestuur een paar weken geleden over managementkosten van de hogeschool. In dat gesprek kwam de nieuwe structuur van Avans aan bod, waarin er per organisatieonderdeel een operationeel directeur komt die in schaal 14 valt en een algemeen directeur die in schaal 15 valt. Schaal 15 is nieuw. Het was de zorg van de raad dat die hogere schaal gepaard zou gaan met een hoger salaris, wat ze onwenselijk vinden in tijden van bezuinigingen. Eerder zei het cvb toe dat de kosten van het totale management in de nieuwe structuur niet zouden stijgen.



Toelage

Tijdens die AMR-vergadering over de managementkosten hoorde de raad dat er in de praktijk al op een hoger niveau wordt beloond. Dat gebeurt via een individuele toelage die kan worden uitgereikt aan (adjunct-)directeuren die in schaal 13 en 14 vallen. Door deze toelage stijgen salarissen tot aan het niveau van de volgende schaal.



Wat de exacte aanleiding is geweest om deze toelage toe te wijzen aan directeuren, is voor de AMR niet duidelijk. Het bestaan van deze toelage was volgens de raad ook niet bekend en viel bij een aantal leden verkeerd. Daarop stelde een docentlid een brief op met vragen aan het college van bestuur.



Doorgroeiruimte

Marjan Hammersma en Charissa Freese van het college van bestuur kwamen bij de laatste raadsvergadering langs om de vragen te beantwoorden. Hun bezoek startte met duiding van de toelage. Ze vertelden dat er in het verleden ‘doorgroeiruimte’ gecreëerd werd voor leidinggevenden door middel van een individuele beloning, als zij voldeden aan bepaalde criteria.



‘Niet individueel, maar structureel’

Sommige AMR-leden kijken er anders naar. Volgens hen is er geen sprake van een individuele toelage, maar gaat het om een structurele arbeidsmarkttoelage voor (adjunct-)directeuren. In dat geval had volgens hen het langs de raad gemoeten voor instemming, wat niet is gebeurd. Sommige leden spreken daarmee van een gebrek aan transparantie bij het cvb.

Bij navraag wijst het cvb erop dat er geen sprake is van arbeidsmarkttoelagen en dat de AMR geen instemmings- of adviesrecht heeft op het toekennen van individuele toelages. Ook heeft het cvb geen plicht het toekennen van individuele toelages te melden aan de raad.

Avans kan nieuwe medewerkers een zogeheten arbeidsmarkttoelage geven. Dat is een speciale toelage bovenop het salaris. Een arbeidsmarkttoelage is een middel om de medewerker aan Avans te binden. Gesprekken daarover vinden in principe plaats tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek bij indiensttreding. Dan wordt ook gesproken over de hoogte en looptijd van zo’n toelage. Volgens het cvb is van zo’n arbeidsmarkttoelage nu geen sprake, maar gaat het om een ‘buitengewone toelage’.

Conform cao

Het college van bestuur benadrukte bij de laatste AMR-vergadering dat de toelage conform de hbo-cao is. Over het toenmalige besluit kan het college niets zeggen, dat is genomen toen het huidige cvb nog niet werkzaam was op de hogeschool.

‘’We kunnen niet alles achterhalen. We hebben een poging gedaan om te reconstrueren wat er destijds speelde, maar moeten constateren dat het lang geleden is. Niet iedereen die daarbij betrokken was is nog werkzaam op Avans, we kunnen dit niet meer nagaan bij destijds betrokkenen’’, vertelde Hammersma.



Directieleden wel, anderen niet

Voor een aantal docentleden uit de AMR voelt de toelage wrang. Ze spraken hun onvrede uit over de toelage voor directieleden en deden dat volgens hen ook namens academiemedewerkers. De onvrede zit niet per se in het feit dat directieleden een toelage krijgen. Wel in dat het in hun ogen om een structurele toelage voor een groot aantal directieleden gaat en dat er elders in de organisatie zuinig zou worden gehandeld als medewerkers willen doorgroeien.

Bij navraag wijst het cvb op de formatie per organisatieonderdeel. In begrotingen van academies of diensten is niet altijd ruimte om medewerkers in diensten en academies te laten doorgroeien, zegt het college. Het college erkent dat dit frustrerend kan zijn en ziet de herinrichting van Avans, via het fijnontwerp, als een natuurlijk moment om hier goed naar te kijken.

Ongeveer tegelijk met de discussie in de AMR, vond de Avansdag plaats in het voetbalstadion van Willem II. Op de toiletten waren die dag onderstaande stickers te vinden. Wie de stickers geplakt heeft, is bij Punt niet bekend.



Afspraken ontbreken

Hammersma en Freese gaven aan dat deze kwestie een goede aanleiding is om het beloningsbeleid van Avans onder de loep te nemen en te kijken naar wie wanneer in aanmerking komt voor een toelage. Nu ontbreekt er namelijk beleid voor hoe Avans met toelages omgaat, vertelden ze. ‘’Daarmee kunnen we als cvb meer richting geven.’’



Bij het maken van beleid is volgens het cvb een rol weggelegd voor de AMR. ‘’De inhoud van het beloningsbeleid en het functiehuis willen we goed met jullie regelen. We willen het anders gaan doen en jullie informeren als er in de toekomst om bepaalde redenen voor een functiegroep een arbeidsmarkttoelage nodig is’’, zei Hammersma. Ook wijst ze op de aanpak van het cvb van het laten maken van een functiewaardering van de functies algemeen directeur en operationeel directeur en het overnemen van de uitkomst hiervan.



Eerder niet ingestemd

Met die toezegging waren AMR-leden blij, maar die nam niet direct alle scepsis weg bij sommige leden. Zo lag er al twee keer eerder een beleidsstuk over het beloningsbeleid bij de raad op tafel, maar behaalde dat stuk geen meerderheid. Daarna werd het niet opnieuw ingediend door het toenmalige cvb.

Het cvb kan dergelijke toelages voor directeuren in de toekomst niet uitsluiten. ‘’Maar mocht dat nodig zijn, dan willen we dat doen op basis van beloningsbeleid waarover we graag opnieuw met jullie in gesprek gaan’’, vertelde Hammersma. ‘’Dat wordt misschien geen makkelijk gesprek, maar we doen het dan wel samen. In het belang van Avans.’’



Het gesprek over het beloningsbeleid kan voor de zomer gevoerd worden, liet DP&O-directeur Sandra Rambow aan de AMR weten.



