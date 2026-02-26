Afbeelding van Erich Westendarp via Pixabay

Reizen als student hoeft echt niet duur te zijn. Of je nu met vrienden, alleen of met je klas op pad gaat, er zijn genoeg bestemmingen waar je veel krijgt voor weinig. Hier is de lijst met de beste steden voor een geslaagde én betaalbare trip.

6. Porto

Afbeelding van amurca via Pixabay

Porto in Portugal is net ietsjes duurder dan de andere steden op deze lijst. Het is nog steeds één van de goedkoopste steden in West-Europa. Restaurantmaaltijden zijn ongeveer de helft goedkoper dan in Nederland. Je kunt in Porto al een maaltijd scoren voor net iets meer dan elf euro.

Het strand is vanuit Porto makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, ov-tickets kosten nog geen twee euro. In de stad zelf zijn er duizenden winkels waar je kunt shoppen en gebouwen die je kunt bezichtigen. Verder is er ook een aantal straten met bars en clubs die populair zijn onder studenten.

5. Praag

Afbeelding van Julius Silver via Pixabay

Praag in Tsjechië is één van de duurdere bestemmingen in de lijst, en staat daarom op nummer zes. Toch is het nog steeds een redelijk goedkope optie, zeker vergeleken met West-Europese steden. Maaltijden kosten rond de tien euro, en voor vijftig euro kun je al een driegangen menu bestellen in een normaal restaurant.

In Praag zijn er veel goed bewaarde historische gebouwen, die gratis te bezichtigen zijn. Zo staan er een aantal kerken en kathedralen. Ook heb je meerdere parken. In de zomertijd is de temperatuur meestal tussen de 21 en 27 graden, maar het kan ook de dertig passeren. Voor mensen die dan willen afkoelen is er een aantal zwembaden met goedkope entree.

‘s Avonds is er genoeg te doen in Praag, zeker voor studenten. De prijzen voor een maaltijd in een restaurant zijn lager dan in Nederland. Na het avondeten stikt het van de clubs in Praag. Van clubs en Irish pubs tot karaokebars: in Praag is er genoeg om jezelf laat in de avond te vermaken.

De prijzen van B&B’s liggen hier iets hoger dan in de andere steden op de lijst. De prijzen van de hostels zijn wél vergelijkbaar. Een vliegticket naar Praag vanuit Nederland kan wel meer dan honderd euro kosten. Vanuit België kun je in de zomer al voor minder dan veertig euro vliegen, soms zelfs voor minder dan twintig euro.

4. Vilnius

Afbeelding van Modestas via Pixabay

Vilnius in Litouwen heeft een flinke hoeveelheid kleurrijke oude gebouwen. Senamiestis (ofwel de oude stad) staat zelfs op UNESCO-werelderfgoedlijst. Er is veel kunst in de stad, zowel op straat als in musea.

Voor later op de dag zijn er ook hier genoeg bars en clubs om tot in de late uren door te gaan. Er wonen veel studenten in Vilnius, je zult dus niet de enige zijn die s’ avonds laat nog actief is.

Hoewel uiteten gaan in de stad nog steeds aanzienlijk goedkoper is dan in Nederland, is het wel duurder dan in bijvoorbeeld Praag. Een maaltijd kost hier zo’n twaalf euro. De meeste producten in de supermarkt zijn dan weer goedkoper. Studenten die zelf koken zijn dus goedkoper uit in Vilnius, zeker aangezien de prijzen voor B&B’s en hostels er ook lager zijn.

Voor een reis naar Vilnius ben je in de zomertijd minder dan honderd euro kwijt. In juni en juli kun je onder de zeventig euro reizen, in augustus zal het je iets meer dan tachtig euro kosten.

3. Podgorica

Afbeelding van falco via Pixabay

Podgorica in Montenegro is ook een zeer betaalbare reisbestemming. Op drinken (inclusief alcohol) na, liggen alle prijzen lager in Podgorica dan in de eerdergenoemde steden. Dat betekent overigens niet dat de alcohol hier duur is, voor een biertje betaal je zo’n drie euro. Een driegangenmaaltijd in een normaal restaurant kost hier maar veertig euro. Een goedkope maaltijd heb je hier al voor tien euro.

In de stad zelf heb je tal van oude (en moderne) gebouwen, cafés en restaurants. ‘s Avonds heb je genoeg bars en clubs om jezelf te vermaken. Net buiten de stad heb je de Cijevna rivier met een waterval. In Podgorica is het in de zomer vaak meer dan 30 graden. Een duik in de rivier kan dan absoluut geen kwaad.

Podgorica is niet zo groot en heeft niet zoveel studenten als eerdergenoemde steden. Toch lopen er nog steeds duizenden rond. Voor de rest is het gewoon een erg goedkope reisbestemming, zeker als je zelf kookt.

Een reis naar Podgorica is in juni goedkoper dan honderd euro. In juli en augustus is het al duurder, dan ben je minstens honderdzeventig euro kwijt.

2. Plovdiv

Afbeelding van Mariusz Godlewski via Pixabay

Plovdiv in Bulgarije is een erg goedkope bestemming, zelfs goedkoper dan Podgorica. De stad heeft zowel moderne als oude architectuur. Het weer is er doorgaans beter dan in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije.

Plovdiv is redelijk compact, alles is goed bereikbaar, zowel met het ov als te voet. Een ov-ticket kost nog geen euro. De Rayka Daskalovstraat is een grote straat met veel winkels.

Voor een maaltijd hoef je in Plovdiv nog geen acht euro te betalen. De gemiddelde prijs voor verblijf ligt hier lager dan in alle andere steden op de lijst.

In de zomertijd kan het flink warm worden in Plovdiv, met gemiddelde temperaturen tussen de dertig en 35 graden. Een gratis duik zit er dan niet in, want de rivier die door Plovdiv stroomt is niet geschikt voor zwemmen. Wel kun je redelijk goedkoop naar een zwembad.

Er zijn weinig directe vluchten beschikbaar naar Plovdiv. De vluchten die er zijn kosten meer dan honderd euro. Je kunt wel vliegen naar Sofia, en dan de trein nemer naar Plovdiv. De treinticket kost rond de vijf euro, en een vliegticket kun je al vanaf zeventig euro kopen in juni. In juli en augustus zijn ze wel boven de honderd euro.

1. Krakau

Afbeelding van Dima Lysenko via Pixabay

Krakau in Polen is zeer goed betaalbaar. Het is niet zo goedkoop als Plovdiv en Podgorica, maar ook niet veel duurder. Ook hier kun je voor minder dan tien euro een maaltijd scoren. De prijzen voor verblijf zijn zelfs vergelijkbaar met de twee goedkoopste steden. Zo kun je voor tien euro per nacht al in een hostel slapen.

Er is een hoop te zien in de stad zelf, maar ook in de regio eromheen. Zo kun je voor een paar euro met het openbaar vervoer naar Auschwitz reizen, om het voormalige concentratiekamp te bezichtigen.

In Krakau wonen meer dan honderdduizend studenten. Het vinden van een gezellige bar of club is dan ook niet moeilijk.

In de zomertijd is het weer in de stad goed te verdragen. Het is warm, maar zeker niet te warm. Je kunt temperaturen verwachten van meer dan twintig graden, maar onder de dertig graden. Verder regent het minder vaak in Krakau dan in Nederland gedurende de zomer.

Krakau is makkelijk en goedkoop bereikbaar. Je kunt in de zomertijd voor minder dan 100 euro met het vliegtuig gaan. Met de trein ben je zo’n negentien uur onderweg (sommige treinen zijn sneller). Een treinticket vanuit Nederland kost net geen zeventig euro.