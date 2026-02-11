Zo vier jij met succes carnaval in Avanssteden

Carnaval in Breda. Foto via: Pexels, FransA

Carnaval nadert en dat betekent ook dat de Avanssteden weer minimaal vier dagen lang bruisen van het feest. Loop jij voor het eerst de polonaise in een van deze steden? Houd dan rekening met deze lokale gebruiken, zodat je volop van het feest kunt genieten.



Den Bosch (Oeteldonk)

Laat je onesie of bananenpak thuis, want dan bestaat de kans dat je niet in elke kroeg binnenkomt. In Oeteldonk draag je tijdens carnaval een kiel of jasje met emblemen erop. Vergeet ook zeker de rood-wit-gele sjaal en handschoenen niet, want dat zijn de kleuren van de stad. Ook goed om te weten: verwacht geen après-skimuziek, maar lokale, Bossche muziek. In Oeteldonk zeg je ook geen ‘alaaf’. Verwacht op zondag en maandag extra drukte in de stad. Op zondag komt Prins Amadeiro aan op het station en de dag erna vindt de optocht plaats.

Tilburg (Kruikenstad)

In Kruikenstad is verkleed gaan als ‘iets’ gebruikelijker dan in Den Bosch, maar als je je als een local wilt gedragen, dan trek je een boerenkiel aan en draag je er een sjaal in de kleuren oranje-groen bij. Dat zijn namelijk de kleuren van de stad. Hosmuziek zul je hier veel horen, zoals van de plaatselijke helden Veul Gère. Een typisch Tilburgs alcoholische kruidendrankje dat veel wordt gedronken tijdens carnaval is Schrobbelèr. In Tilburg is de optocht op zondag.

Oorsprong van carnavalsnamen

Waar de naam Oeteldonk precies vandaan komt, is niet helemaal zeker. Wel staat vast het dat naar ‘Oetel’ en ‘Donk’ verwijst. Sommige mensen zeggen dat Oetel verwijst naar een kikker, het symbool voor een moeras. Maar er zijn ook andere verhalen. Donk is een oude naam voor een heuvel of verhoogd stuk land, waar Den Bosch door omgeven is.



Tullepetoanestad is een verbastering van het Franse woord voor parelhoen, poule pintade. Het symboliseert de kleurrijke, trotse en luide Roosendalers tijdens carnaval.



Kielegat is sinds het begin van de jaren zeventig de naam van Breda. Het is een combinatie van het woord kiel en gat. De kiel is boerenkleding, ‘gat’ is typisch voor Brabantse carnavalsnamen van steden en dorpen.



Kruikenstad slaat terug op de tijd dat Tilburg nog een wolstad was. Inwoners verzamelden urine in kruiken en verkochten dat aan de textielfabrieken, om wol te wassen en te bleken. Sinds de jaren zestig gebruikt de stad de naam met carnaval.

Breda (Kielegat)

Kielegat heeft geen strenge traditie als het om kledingstijl gaat, dus ga daar gerust verkleed als piraat, politieagent of personage uit je favoriete serie. Wel zul je wat mensen tegenkomen met rood-oranje mutsen en sjaals, dat zijn de kleuren van de stad. Qua muziek kun je typische carnavalskrakers verwachten en muziek die je hoort op de après-ski. De optocht in Breda is op maandag.



Roosendaal (Tullepetoanestad)

In Roosendaal is de traditionele kleding een blauwe kiel, vaak gedragen met een gele das. De optocht trekt op zondag door de straten van de stad. De Markt en Bloemenmarkt zijn populaire plekken in de Avansstad tijdens carnaval. Benieuwd hoe Tullepetoanestad rond carnaval is? Avansmedewerker Kimberley legde het vorig jaar voor Punt vast.