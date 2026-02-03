Terug naar overzicht

Kamer krijgt ‘zwartboek’ met gevolgen onderwijsbezuinigingen

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 03 februari 2026

Leestijd: 2 minuten

Wat vind jij ervan?

reageer

Studies verdwijnen, docenten worden ontslagen en kleine werkgroepen veranderen in massale colleges. Dat komt door de onderwijsbezuinigingen, zegt de Landelijke Studentenvakbond in een zwartboek dat dinsdag aan de Tweede Kamer is overhandigd.

De minderheidscoalitie van D66, CDA en VVD heeft beloofd de bezuinigingen op het onderwijs terug te draaien, maar de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) maakt zich nog veel zorgen: de schade is niet zomaar ongedaan gemaakt.

“Op de campus is er amper plek om te studeren, studies verdwijnen en onderwijs wordt slechter”, stelt LSVb-voorzitter Maaike Krom. De vakbond heeft voorbeelden verzameld in een zwartboek. Met persoonlijke verhalen van studenten en docenten hoopt de LSVb de gevolgen “tastbaar te maken voor de politiek”.

Een groep mensen staat in een ruim gebouw met protestborden in het Nederlands, waarop ze zich uitspreken tegen bezuinigingen op het onderwijs. Ze lijken serieus en vastberaden.

Foto: HOP. Rechtsonder: Maaike Krom. Van rechts naar links: Kamerleden van SP, GroenLinks-PvdA (2x), D66, CDA en VVD. Daarnaast: vier LSVb’ers.

Vertrokken docenten krijgen geen opvolgers. Kleine werkgroepen worden grootschalige colleges. Honoursprogramma’s verdwijnen of worden ingekrompen. Administratief personeel wordt ontslagen. De werkdruk neemt overal toe. Enkele gebouwen moeten hun deuren sluiten. De introductieweek wordt ingekort.

Het is maar een kleine greep uit de vele gevolgen van de bezuinigingen, zegt Krom. “Het is schokkend hoe snel de kwaliteit van studeren achteruit is gegaan.” Ze hoopt dat het zwartboek de Tweede Kamer “een zetje in de goede richting” kan geven.

En die belofte van de nieuwe coalitie om de bezuinigingen terug te draaien? “Op dit moment betekent het niets”, zegt Krom. “Er moet nog een Kamermeerderheid komen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?

Twee portretfoto’s naast elkaar van jonge vrouwen. Links staat een vrouw met lichtblond haar in een rode blouse, buiten in een parkachtige omgeving. Rechts staat een vrouw met halflang bruin haar in een blauwe top, gefotografeerd bij een stenen gebouw.

Studentenleiders ISO en LSVb willen meepraten in kabinetsformatie: 'Bel ons maar'

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 08 januari 2026

Lees meer

Universiteit Twente ontslaat tientallen medewerkers, ook Delft bezuinigt

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 12 februari 2025

Lees meer

Laatste nieuws

di 15:00

Kamer krijgt ‘zwartboek’ met gevolgen onderwijsbezuinigingen

di 13:25

Jongeren zien bestuurswerk steeds minder zitten

di 12:00

Oud-docent Max Receveur maakt kans op titel Docent van het Jaar: ‘Ik ben theatraal aangelegd’

di 10:30

Keurmeester NVAO weet niet of opleidingen grip hebben op AI

ma 16:20

Taskforce: hoger onderwijs moet opkomen voor Joodse studenten en medewerkers