Kamer krijgt ‘zwartboek’ met gevolgen onderwijsbezuinigingen

Studies verdwijnen, docenten worden ontslagen en kleine werkgroepen veranderen in massale colleges. Dat komt door de onderwijsbezuinigingen, zegt de Landelijke Studentenvakbond in een zwartboek dat dinsdag aan de Tweede Kamer is overhandigd.

De minderheidscoalitie van D66, CDA en VVD heeft beloofd de bezuinigingen op het onderwijs terug te draaien, maar de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) maakt zich nog veel zorgen: de schade is niet zomaar ongedaan gemaakt.

“Op de campus is er amper plek om te studeren, studies verdwijnen en onderwijs wordt slechter”, stelt LSVb-voorzitter Maaike Krom. De vakbond heeft voorbeelden verzameld in een zwartboek. Met persoonlijke verhalen van studenten en docenten hoopt de LSVb de gevolgen “tastbaar te maken voor de politiek”.

Foto: HOP. Rechtsonder: Maaike Krom. Van rechts naar links: Kamerleden van SP, GroenLinks-PvdA (2x), D66, CDA en VVD. Daarnaast: vier LSVb’ers.

Vertrokken docenten krijgen geen opvolgers. Kleine werkgroepen worden grootschalige colleges. Honoursprogramma’s verdwijnen of worden ingekrompen. Administratief personeel wordt ontslagen. De werkdruk neemt overal toe. Enkele gebouwen moeten hun deuren sluiten. De introductieweek wordt ingekort.

Het is maar een kleine greep uit de vele gevolgen van de bezuinigingen, zegt Krom. “Het is schokkend hoe snel de kwaliteit van studeren achteruit is gegaan.” Ze hoopt dat het zwartboek de Tweede Kamer “een zetje in de goede richting” kan geven.

En die belofte van de nieuwe coalitie om de bezuinigingen terug te draaien? “Op dit moment betekent het niets”, zegt Krom. “Er moet nog een Kamermeerderheid komen.”