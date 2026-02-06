“Letschert wordt minister van Onderwijs”

Volgens Haagse bronnen wordt Rianne Letschert de nieuwe D66-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Maastrichtse collegevoorzitter leidde afgelopen weken de coalitieonderhandelingen.

“Het ministerschap is een hondenbaan, geen erebaan”, zei Letschert afgelopen augustus in dagblad De Limburger. Maar ze leek er wel toe bereid: “Als iedereen de ingewikkelde banen aan zich voorbij laat gaan, dan komen we niet verder.”

Nu meldt RTL Nieuws dat zij inderdaad de overstap naar politiek Den Haag maakt. Zelf kan ze het “nog niet bevestigen”, zegt Letschert tegen de Maastrichtse universiteitskrant Observant.

D66 vroeg haar afgelopen december als informateur. Ze wordt gewaardeerd door aankomend premier Rob Jetten en ze kan kennelijk ook goed overweg met de partijleiders van het CDA en de VVD.

Letschert was in het verleden hoogleraar internationaal recht en victimologie in Tilburg. In 2016 werd ze rector van de Universiteit Maastricht en vanaf 2021 was ze de collegevoorzitter. Haar politieke ambities waren geen geheim. In september speculeerde universiteitskrant Observant er al over.

Haar collega op het departement wordt staatssecretaris Judith Tielen (VVD), meldt de partij zelf. Zij is momenteel staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport in het kabinet-Schoof. Eerder was Tielen onder meer docent marketing aan de Hogeschool Utrecht. In 2017 kwam ze voor de liberalen in de Tweede Kamer.

De bewindspersonen zullen de portefeuilles nog onderling moeten verdelen, maar het ligt voor de hand dat Letschert het mbo, hoger onderwijs en de wetenschap onder haar hoede neemt.

Defensie

VVD-leider Dilan Yeşilgöz wordt minister van Defensie. Ook zij krijgt met universiteiten en hogescholen te maken, aangezien een flink deel van het verhoogde defensiebudget naar kennis en innovatie moet gaan.