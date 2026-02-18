Master zoekt master in de liefde

Heb je een masterdiploma behaald? Dat heeft je partner waarschijnlijk hetzelfde opleidingsniveau. Voor het eerst is die kans in Nederland hoger dan 50 procent, meldt statistiekbureau CBS.

De arts en de verpleegster, de directeur en zijn secretaresse, de dominee en zijn huishoudster… Het zijn hetero-clichés van lang geleden, toen vrouwen minder vaak gingen studeren dan mannen.

Maar de wereld is aan het veranderen. Tegenwoordig hebben meer vrouwen dan mannen een diploma van een hogeschool of universiteit. Vooral jonge vrouwen zijn vaker hoogopgeleid dan mannen van dezelfde leeftijd.

Partners

En dat zie je terug in de partnerkeuze. Twaalf jaar geleden had minder dan 40 procent van de mannen met een hbo- of wo-masterdiploma een partner (man, vrouw of overig) van hetzelfde opleidingsniveau. In 2025 was dit voor het eerst meer dan 50 procent.

Dat blijkt uit een tabel van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de bevolking van 25 jaar en ouder. De cijfers zijn afgelopen vrijdag, vlak voor Valentijnsdag, bijgewerkt. Het gaat over mensen die gehuwd of ongehuwd samenwonen, dus latrelaties vallen erbuiten.

Onder masteropgeleide vrouwen schommelt het percentage met een partner van hetzelfde opleidingsniveau al jaren rond de 50 procent. Maar ja, er zijn dus steeds meer vrouwen met een masterdiploma.

Hoogopgeleid

Hoogopgeleiden (bachelor en master) komen dus steeds vaker bij elkaar terecht als ze een partner zoeken. En tegenwoordig hebben vrouwen vaker dan mannen een hoger diploma dan hun partner.