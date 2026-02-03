Oud-docent Max Receveur maakt kans op titel Docent van het Jaar: ‘Ik ben theatraal aangelegd’

Max Receveur

Max Receveur is een van de genomineerden voor de Docent van het Jaar-verkiezing. De inmiddels oud-docent filosofie, afstudeerbegeleider en studentbegeleider bij St. Joost School of Art & Design wordt door zijn studenten geroemd om zijn betrokkenheid. ”Max is een parel van een docent”.

“Heel verbaasd was ik, toen ik hoorde over mijn nominatie. Ik werk nog wel bij expertisecentrum CARADT als onderzoeker, maar ben sinds afgelopen zomer geen docent meer bij St. Joost. Het is een grote eer en ik zie het als een compliment”, vertelt Receveur. “Tegelijkertijd vind ik het moeilijk de nominatie op mezelf te betrekken. Ik zie het heel erg als een academiebrede nominatie: voor alle docenten en medewerkers die in moeilijke tijden naast de studenten stonden.”

”Makkelijk om mee te praten”

Zijn oud-studenten zijn lovend over hem. Een greep uit de reacties van studenten die hem nomineerden: ”Max zet zich ontzettend in voor zijn leerlingen, gaat te werk buiten zijn tijden en doet meer dan dat er van hem gevraagd wordt”, klinkt het onder andere. Een ander noemt hem een toegewijde docent die voor alle vragen en studenten open staat. ”Hij is ontzettend aardig en makkelijk om mee te praten. Ik heb hem maar kort mee mogen maken, maar zal hem niet zomaar vergeten.”

Pittig leeswerk

De Avansmedewerker weet niet of hij zichzelf “in de regel” als een goede docent ziet, maar vindt wel dat hij goed past op een kunstacademie. “Ik ben eigenzinnig en dat past binnen het team en bij het type student op St. Joost”, vertelt Receveur, die met filosofie een vak gaf dat veel studenten niet gewend zijn.



“Met pittig leeswerk en vreemde theorieën, maar studenten gingen ervoor zitten. Het is leuk om te zien dat het op handen wordt gedragen. Veelzeggend is dat ik twee keer per maand een leesgroep voorzit bij Club Lokaal in Breda. Dan lezen we filosofie met meer dan veertig mensen. Het geeft aan wat voor honger er is voor nagenoeg onleesbare teksten en dat vind ik charmant.”



Hardcore analyses

Theoretische hoorcolleges interessant maken voor creatieve studenten, was iets wat Receveur naar eigen zeggen altijd goed lukte. Zijn stijl van lesgeven kwam goed van pas: “Ik ben theatraal aangelegd, kan niet stilstaan en ren door de zaal heen. Hardcore analyses van abstracte filosofie actualiseerde ik aan de hand van bijvoorbeeld dingen uit het nieuws, hiphop of films. Daar gingen studenten in mee”, aldus de docent, die altijd probeerde discussies aan te wakkeren in zijn lessen.



“Ik ben veel en graag aan het woord, maar vooral studenten moeten daarin meegaan. Als ik een provocatieve stelling inbracht, wilde ik dat studenten de ruimte kregen ertegenin te gaan. Als diezelfde studenten daar een week later nog mee bezig waren, was ik blij.”

Blijven hangen

De genomineerde docent rolde ‘per ongeluk’ het onderwijs in. Die ambitie had hij na eigen vervelende ervaringen op school niet, maar tijdens zijn master filosofie kwam hij in aanraking met kunstfilosofie en ging hij stage lopen. Hij besloot dat in het kunstonderwijs te doen, wat direct beviel. Toen bleef hij hangen.



Een goede docent is volgens hem iemand die dicht bij zichzelf blijft. “De een is meer iemand die enthousiast maakt, de ander brengt structuur: studenten moeten inzien dat die veelzijdigheid de grootste kracht is. Alleen maar entertainers zorgt voor een ‘Tiktokisering’ van het onderwijs”, zegt Receveur, die ook vindt dat docenten studenten in hun eigen kracht moeten zetten. ”De ene student schrijft moeilijk maar brengt tijdens lessen veel in, en andersom.”



Niet met middelvinger omhoog

De oud-filosofiedocent werd veelvuldig genomineerd vanwege zijn inzet voor het behoud van de Avanslocatie aan de Beukenlaan en het kunstonderwijs in algemene zin. ”Dat probeer ik niet met mijn middelvinger omhoog te doen, maar zo positief en opbouwend mogelijk. Door te zeggen: is dit de juiste weg, zijn er geen andere opties?”, zegt Receveur, die zich hard maakt voor St. Joost. “Door de bezuinigingen en de clustering van het onderwijs wordt alles steeds homogener en verdwijnen eigen eilanden. Ik vind het belangrijk dat die er zijn”, zegt hij.



Samen met Receveur maken nog twee andere docenten kans op de titel. Wil hij winnen? “Ik vind het knettergek dat ik hier ben, ik heb al gewonnen. De andere kandidaten zijn ook heel goed. Ik ben vooral trots dat ik de vlag van St. Joost mag hooghouden.”