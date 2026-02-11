De vorige bladzijde van Punts Vriendenboekje lees je hier

Van het smerigste eten tot de vetste films. In Punts Vriendenboekje krijgen Avansstudenten allerlei vragen voorgelegd over henzelf. Dit keer is Tom Geenen, tweedejaarsstudent Bouwkunde, aan de beurt.

Welk eten vind je heel erg vies?

“Rode kool. Waarom? Ja de textuur denk ik. Het is gewoon veel te zacht. Maar het smaakt ook niet goed. Het is gewoon helemaal niet lekker.”

Wat is je favoriete sport?

“De sport die ik zelf doe: schermen. Ik doe het al sinds ik twaalf ben. Ik ben ermee begonnen, omdat mijn vader het ook deed. Ik zat eerst op tennis, maar dat vond ik niet leuk meer. Toen zeiden mijn ouders: ‘Je kunt óók gaan schermen’. De groep is niet groot, maar wel leuk.”

Naar welk nummer luister je het liefst?

“Fly Me To The Moon. Maar dan de versie van The Doo. Die heeft gewoon een hele goede gitaarsolo. Ik kon hem vroeger zelf spelen, maar dat is alweer een tijd geleden.”

Als je nog maar één hobby mocht hebben voor de rest van je leven, welke hobby zou dat dan zijn?

“100% gitaar spelen. Dat doe ik al mijn hele leven. Het voelt heel vrij. Je kunt zelf bepalen of je heel hard of juist rustig speelt. Het is een mooie manier om je emoties te uiten.”

Wat is je favoriete film of serie?

“De eerste zes Star Wars films. Het is een goede mix van fantasie en actie. Ze zijn niet té spannend, zoals horrorfilms, maar ook niet te rustig.”

Wat is het grappigste of gekste dat je ooit op school hebt meegemaakt?

“Ik ben het gala binnengeslopen. Als oud-leerling mocht je ook komen, maar ik was vergeten mezelf aan te melden. Toen heb ik me, voordat het gala en de controle begonnen, op de toiletten verstopt. Ik heb toen een half uur daar gezeten totdat de kust veilig was.”

Wie zou je voor één dag wel willen zijn?

“Matt Armstrong. Dat is een YouTuber die auto’s repareert. Hij is rijk en kan zo aan de vetste auto’s komen om te herstellen. Ik kan echt waarderen hoe gemotiveerd hij te werk gaat. Zelf zou ik later graag hetzelfde als hij willen doen, maar dan door huizen te repareren, in plaats van auto’s.”

Is er een vaardigheid die je momenteel nog niet hebt, of erg slecht beheerst, die je zou willen meesteren?

“De kern uit een zin halen. Daarmee bedoel ik de belangrijkste informatie uit een tekst zo herkennen, daar heb ik nu wel moeite mee. Ik zou ook graag wat socialer willen zijn, dat lijkt me wel handig. Gewoon dat ik meer durf te zeggen.”