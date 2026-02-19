Illustratie: Daan van Bommel

In Den Haag, Amsterdam en Nijmegen heeft de meerderheid van de lokale partijen aangegeven Forum voor Democratie (FvD) te boycotten bij de opkomende verkiezingen. Dit naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over controversiële leden van de partij. Hoe kijken Avansstudenten naar de boycot?

In het artikel noemt de Volkskrant negen controversiële lokale FvD-kandidaten. Zo was Frank Folkerts, kandidaat in Nieuwegein, actief lid bij de Nederlandse Volks-Unie. De NVU wordt door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bestempeld als extreemrechtse organisatie. Reginald Eeckhout, kandidaat in Amsterdam, was lid van organisatie Voorpost. Ook deze organisatie wordt door de AIVD gezien als extreemrechts.

Een andere kandidaat die wordt besproken is Timon Busscher, verkiesbaar in Den Haag. In de appgroep van Jong-FvD noemde hij terroristen Anders Breivik en Brenton Tarrant “het goddelijke duo”. Breivik pleegde, onder andere, een aanslag op een jeugdkamp voor jongeren van de Noorse Arbeiderspartij. Hierbij kwamen 69 mensen om het leven. Tarrant pleegde aanslagen op twee verschillende moskeeën in Nieuw-Zeeland.

De boycot: terecht of onterecht

Nicolas Knoester, vierdejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch, is naast Avansstudent ook de lijsttrekker voor FvD in Eindhoven. Over de uitspraken van Busscher wil hij weinig zeggen. “Ik weet niet wat de context is van wat er in die appgroepen is gezegd”, geeft Nicolas aan. “De uitspraak over Breivik kan ook een grapje zijn geweest”. Ook vindt hij dat je niet te veel moet kijken naar wat kandidaten in het verleden hebben gezegd. “Dat betekent niet dat ze dat nu nog steeds vinden”, beargumenteert hij. “Ik denk dat het gewoon belangrijk is om vooral te kijken naar de kwaliteiten die iemand nu heeft”.

Uitgesloten

Vier jaar geleden werd Nicolas’ partij in Eindhoven zelf vóór de verkiezingen uitgesloten door GroenLinks en PvdA. Dat was voor de fusie van die twee partijen. Een lokale kandidaat van zijn partij bedreigde voormalig Denk-lijsttrekker Tunahan Kuzu. Ook noemde de kandidaat toenmalig minister Hugo de Jonge een seriemoordenaar, vanwege zijn vaccinatiebeleid.

Hoewel de twee partijen FvD vóór de verkiezingen hadden uitgesloten, veranderde dit volgens Nicolas ná de verkiezingen. Hij geeft aan dat de partijen uiteindelijk samen meerdere keren moties hebben ingediend.

“Als ik dit jaar weer word uitgesloten, zou ik dat natuurlijk erg betreuren”. Hij betwijfelt of de uitsluiting dan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd in de praktijk, omdat dit de vorige keer ook niet bleek.

Vrijheid van meningsuiting

Er zijn ook Avansstudenten die niet actief zijn binnen Forum, maar het niet eens zijn met de boycot. Zij vinden dat de kandidaten het recht hebben om dergelijke uitspraken te doen, ook al zijn de bevraagde studenten het er zelf niet mee eens. “Zolang de uitspraken legaal zijn, vind ik niet dat de partij geboycot moet worden”, vertelt Just, eerstejaarsstudent Informatica. Hij geeft wel aan dat hij niet precies weet wat de controversiële kandidaten precies hebben gezegd en gedaan. “Als wat ze hebben gedaan niet volgens de Grondwet mag, dan kan de boycot natuurlijk wel”.

Ook Lars, derdejaarsstudent Bestuurskunde, is geen voorstander van een boycot. “Het is ondemocratisch”. Hij vindt niet dat partijen elkaar al vóór de verkiezingen moeten uitsluiten. “Ze zitten daar niet om spelletjes te spelen, dat doe je maar in groep zeven”.

“Mooi dat ze geboycot zijn”

Een aantal studenten geven aan het wél goed te vinden dat de partij in sommige gemeenten is geboycot. “Ik snap het helemaal”, geeft Milo aan, eerstejaarsstudent Werktuigbouwkunde. “Ik sta er zelf ook achter”. Hij is zelf voorstander van vrijheid van meningsuiting. “Maar dit gaat te ver, hier is sprake van nazistische opvattingen”. Daarnaast heeft Lidewij de Vos, landelijk lijsttrekker van FvD, geen afstand genomen van de uitspraken. Hierdoor vindt hij het “gerechtvaardigd” dat de gehele partij in sommige gemeenten is geboycot.

Een eerstejaarsstudent Bouwkunde, die niet bij zijn naam genoemd wil worden, is het ook eens met de boycot. Wel vindt hij het niet terecht vindt om alle kandidaten te boycotten. “Je moet alleen de leden die te ver gaan boycotten”.

Negatieve aandacht

Ondanks dat de partij de afgelopen tijd negatief in het nieuws is, heeft Nicolas zelf weinig last van de recente controverse. “Als je buiten staat te flyeren word je soms wel dertig keer per dag uitgescholden, maar dit was hiervoor ook al”.



Op Avans ervaart hij als student helemaal geen last van negatieve bejegeningen. “Toen ik begon aan de opleiding was ik al raadslid bij FvD”, vertelt hij. “Ik was eerst bang dat ik anders behandeld zou worden, maar dat is nooit gebeurd”.