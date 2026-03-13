Agent had politiehond niet mogen inzetten tegen Nijmeegse student, vindt OM

Een politieagent moet voor de rechter verschijnen, omdat zijn diensthond een pro-Palestijnse demonstrant heeft gebeten tijdens een protest aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Begin mei vorig jaar drongen enkele Pro-Palestijnse actievoerders het bestuursgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen binnen. Ze eisten dat het college van bestuur de samenwerking met Israëlische instellingen zou beëindigen.

Daarbij gebruikten ze geweld, stelde de universiteit. Zo zou een demonstrant een beveiliger van het pand in zijn hand hebben gebeten en werden twee andere medewerkers geslagen en gekrabd. Daarop schakelde de universiteit de politie in.

Overtreding

Na overleg met de agenten verlieten de actievoerders het gebouw. De politie wilde een van de demonstranten aanhouden, maar stuitte op verzet. De agenten besloten toen hun wapenstokken en een politiehond te gebruiken.

Een van de demonstranten werd daarbij tientallen seconden lang door de hond in haar been gebeten, waardoor zij ernstige verwondingen opliep. Het Openbare Ministerie spreekt nu van “een overtreding van de ambtsinstructie”.

Chaotische situatie

De politie mocht wel degelijk geweldsmiddelen inzetten “in deze chaotische en dreigende situatie”, schrijft het OM, maar bij deze specifieke demonstrant niet. Die lag namelijk al op de grond en verzette zich niet tegen de politie.

De politieagent die de hond inzette moet zich nu voor de rechter verantwoorden. Ook een van de demonstranten wordt vervolgd, voor het mishandelen van twee beveiligers en voor verzet bij zijn aanhouding.

Excuses

Studentenvakbond AKKU noemt het goed nieuws dat de agent wordt vervolgd, maar vindt dat het veel te lang heeft geduurd. De vakbond eist dat universiteitsbaas Alexandra van Huffelen haar excuses aanbiedt voor het inschakelen van de politie.

In een persbericht zegt Van Huffelen de situatie te betreuren: “Dat een van onze studenten zo ernstig gewond is geraakt, is afschuwelijk.” En ook: “Het is goed dat er duidelijkheid komt over wat zich heeft voorgedaan.”