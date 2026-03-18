Avans Medezeggenschapsraad stemt in met grof ontwerp Relevant en Robuust

Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft dinsdag ingestemd met het grof ontwerp van Relevant en Robuust. Het bezuinigingsplan van de hogeschool behaalde met vijftien stemmen voor en zes tegen een benodigde meerderheid.

Dat betekent dat het college van bestuur (cvb) van Avans de volgende stap kan gaan zetten naar het fijn ontwerp. Dat houdt onder andere de werving van kwartiermakers en de algemeen directeuren in.

Breekpunten

Eerder in het proces stelde AMR een brief met drie breekpunten op naar het college van bestuur. De raad wilde minder bezuinigingen op het primaire proces, had vraagtekens bij het niet inboeken van bezuinigingen op de managementstructuur en de invoering van een nieuwe managementlaag. Daarnaast miste het medezeggenschapsorgaan een gedegen onderbouwing van de samenstelling en inrichting van de nieuwe diensten.

Vertrouwen

Naar aanleiding van die brief kwam het cvb meerdere keren langs om toelichting te geven op de plannen en om vragen van de raad te beantwoorden. Er werd onder meer toegezegd te kijken naar de mogelijkheid besparingen elders te zoeken. Die verdiepende gesprekken gaven raadsleden het vertrouwen in te kunnen stemmen. Vorige week vertelden een aantal raadsleden al met vertrouwen de stemming van gisteren in te gaan.

Een reactie van het college van bestuur en de AMR volgt later. Dit artikel krijgt dan een update.