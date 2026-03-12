Buitenlandse studenten voelen zich lang niet altijd thuis in Nederland

Illustratie: Daan van Bommel

Internationale studenten zijn veelal tevreden over het Nederlandse onderwijs, maar hebben gedoe met studiefinanciering en huisvesting. In contact met Nederlandse studenten voelen ze zich geregeld buitengesloten.

Jaarlijks laten studentorganisaties ISO, LSVb en het Erasmus Student Netwerk het welzijn van internationale studenten in Nederland onderzoeken. Dit keer hebben zo’n 700 internationals de vragenlijst van ResearchNed ingevuld.

Ze zijn overwegend positief over het onderwijs dat ze volgen. Meer dan acht op de tien is tevreden of zeer tevreden over hun docenten, die volgens hen goed Engels spreken. Over het algemeen zijn ze goed geïnformeerd over hun studieprogramma en over de toelating.

Ontevreden over DUO

Maar de informatie over praktische en administratieve zaken kan beter, vinden internationals. Die is niet altijd in het Engels beschikbaar. Met name over DUO zijn ze ontevreden; ze weten vaak niet of ze recht hebben op studiefinanciering en hebben regelmatig te maken met lange wachttijden en taalbarrières.

Eerder deze maand kwam naar buiten dat een Tilburgs bedrijf hier misbruik van maakt. Voor een fors bedrag ‘helpt’ het bedrijf internationale studenten bij de aanvraag van studiefinanciering. Dat kost hun honderden, en soms zelfs duizenden, euro’s. Het Openbaar Ministerie noemde de werkwijze van het bedrijf “moreel verwerpelijk”, maar niet strafbaar.

Huisvesting

Veel internationale studenten vinden het bovendien lastig om een kamer te bemachtigen: bijna één op de drie doet er langer dan drie maanden over. Ze ervaren regelmatig discriminatie door advertenties met teksten als ‘no internationals’. Daarnaast meent ruim de helft meer te betalen dan Nederlandse studenten. Soms worden ze zelfs opgelicht.

Sommige internationals vinden dat onderwijsinstellingen meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Neem geen studenten aan als je ze niet kan huisvesten, zegt een van hen.

Buitengesloten

Over hun sociale leven zijn veel internationale studenten positief, met name over het contact met andere internationals. Studieverenigingen staan doorgaans voor hen open, merken ze, maar studentenverenigingen een stuk minder.

Met Nederlandse studenten is het contact vaak lastiger. Internationals voelen zich soms buitengesloten als er Nederlands wordt gesproken en als ze zien dat Nederlandse studenten liever onderling samenwerken.

Niet thuis voelen

Het mentale welzijn van internationale studenten krijgt gemiddeld een 6,8. Dat is vergelijkbaar met dat van Nederlandse studenten. Ze ervaren vriendschap en geluk. Maar een derde voelt zich niet thuis in Nederland.

Toch overweegt meer dan de helft van de internationale studenten na het afstuderen in Nederland te blijven of hier later terug te keren. Ze waarderen onder meer de goede ‘work-life balance’ in Nederland. Een veelgenoemde reden om hier niet te blijven is het Nederlandse weer.