Deze boeken tipt de Punt-redactie voor de boekenweek

Foto: Lubos Houska via Pixabay

De boekenweek gaat deze week van start. Ook de redactie van Punt leest graag. Wat adviseren onze redacteuren? Vijf uiteenlopende tips.



Suzanne Wolters: Tussenjaren – Yannick Dangre

Of Sylviane echt komt, weet Charles niet. Toch gaat hij naar Napels. Dertig jaar eerder verliet Sylviane hem en hun dochter Claudia. Het enige wat ze achterliet was een brief met daarin de afspraak om elkaar precies dertig jaar later te zien in de Italiaanse stad. Zijn dagen daar zijn gevuld met terugblikken op hun relatie en nadenken over het verleden.

Tussenjaren neemt je mee in de relatie tussen Sylviane en Charles. Van het onstuimige begin tot het onvermijdelijke einde. Dangres schrijfstijl zorgt ervoor dat je wordt meegesleept in dit verhaal over liefde en schuld.

Thomas Weemaes: Co-intelligentie: Slimmer werken met AI – Ethan Mollick

Vandaag de dag heeft opeens alles ‘AI’. Toen ik zag dat zelfs wasmachines AI-functies hebben, trok ik mijn wenkbrauwen op en vond ik het, na uitstel zoals bij ik doe bij ieder boek, tijd om Co-intelligentie te gaan lezen.

Het boek kun je zien als een handleiding en geeft praktische voorbeelden van hoe AI gebruikt kan worden. Je leert vooral hoe large language models (LLM’s) werken en hoe je daar als mens het meeste uit kunt halen door de juiste prompts te geven. Of het nu Gemini of ChatGPT is: LLM’s geven je vaak niet automatisch het meest objectieve of goed onderbouwde antwoord. In Co-intelligentie leer je hoe bepaalde prompts je betere antwoorden kunnen opleveren. En hoe AI je kan helpen om dusdanig productief te worden dat je tijd overhoudt voor dingen die je liever doet dan bijvoorbeeld een e-mail schrijven of een wasmachine op het juiste programma zetten…

De boekenweek start op 11 maart en duurt tot en met 22 maart. Het thema is dit jaar ‘Mijn generatie’. Het Boekenweekgeschenk is Piaggio van Hendrik Groen, het pseudoniem van Peter de Smet.



Max van Seters: 1984 – George Orwell

“Big Brother is watching you.” In 1984 volg je het verhaal van Winston die leeft onder een totalitair regime. De overheid (hier genoemd de Partij) controleert alles: wat je doet, wat je zegt en de informatie die je binnenkrijgt. Wie niet volledig gehoorzaam is, dreigt heropgevoed of vermoord te worden. Toch besluit Winston tegen de Partij in te gaan. Steeds vaker voert hij verboden acties uit. Of hij dat lang kan volhouden, is maar de vraag.

1984 is een boek dat je echt aan het denken zet. Het is aan de ene kant een spannend boek, waarbij je continu denkt: wat gaat er nu gebeuren? Aan de andere kant is het ook een waarschuwing. Hoewel het een fictief boek is, bevat het veel dingen die je je goed kunt voorstellen. Het boek is niet alleen interessant en spannend, maar ook leerzaam en prikkelend.



Larissa Gomes Meyer: Hof van Doorns en Rozen – Sarah J. Maas

Het vergt wel wat commitment van je, maar als je een onvergetelijke boekenreeks wil lezen, moet je de vijfdelige serie van Hof van Doorns en Rozen lezen. Je volgt Feyre, een negentienjarig meisje dat met moeite haar hele gezin onderhoudt. Ze schiet tijdens het jagen een wolf dood, maar niet zonder gevolgen. Ze wordt door een reusachtig beest gedwongen mee te gaan naar zijn landgoed in een feeënrijk. Ze mag nooit meer teruggaan naar de stervelingen.



Eenmaal op het landgoed ontdekt ze dat haar ontvoerder geen beest is, maar een man met bijzondere gaven. Terwijl ze samenleven ontstaat er een hele bijzondere band. Als je van romantische boeken houdt, zul je deze reeks inhaleren. Met afstand de beste romans die ik ooit heb gelezen.

Levie Vriend: Kruispunt – Jonathan Franzen

Hulpprediker Russ wil maar één ding: scheiden van zijn vrouw Marion. Wat hij niet weet, is dat zij met dezelfde gedachte speelt. En ook hun kinderen staan voor belangrijke keuzes, rond Kerstmis in een Amerikaanse voorstad in de jaren zeventig. Zo wil hun oudste zoon stoppen met studeren, is hun populaire dochter in de ban van een jongen en kampt een van hun andere kinderen met een drugsverslaving.



Franzen vertelt Kruispunt door de ogen van ieder gezinslid en snijdt thema’s aan die vandaag de dag nog relevant zijn. Een meeslepende roman over (gecompliceerde) families en het goede willen doen, wat dat dan ook mag zijn.



Welk boek tip jij? Laat het weten in de reacties!