Gadgets met keerzijde: Avanslector beschrijft hoe daders slimme technologie misbruiken

Janine Janssen met haar boek De prijs van het vuur

Tags voor in je koffers waarmee je kunt zien waar ze zijn en thermostaten die weten wanneer iemand thuis is en daardoor onnodig stoken voorkomen. Het zijn populaire tools, maar die ook een keerzijde hebben. Daders van geweld in afhankelijkheidsrelaties gebruiken ze om slachtoffers te volgen en intimideren. Hoe professionals betrokken bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties hiermee moeten omgaan, vertelt Avanslector Janine Janssen in haar nieuwe boek De prijs van het vuur.



De prijs van het vuur gaat over technologie en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Volgens Janssen vindt huiselijk geweld tegenwoordig zowel online als offline plaats. “Maar er is nog maar weinig kennis over die combinatie bij professionals. Online en offline geweld worden vaak als aparte expertise gezien”, aldus de Avanslector die zich al jaren bezighoudt met het onderwerp.



“Die kennis moet samenkomen. Bij mensen die beleid maken en bij de mensen in de technologie. Er moeten bruggen worden gebouwd, als je iets wil betekenen in de opsporing van daders en bescherming van slachtoffers”, vertelt Janssen.

Op het moment dat Punt Janssen interviewt, een week na publicatie, is haar boek al vijftienhonderd keer bekeken. Ook ontving ze al uitnodigingen om trainingen te verzorgen over het onderwerp en is besloten dat screeningsinstrumenten bij andere de politieworden aangepast op basis van haar boek. ‘’Daar ben ik erg blij mee, het is a dream come true. Blijkbaar is het gelukt om de urgentiehet boek over te brengen”, vertelt de Avanslector Geweld in Afhankelijkheidsrelaties aan bij de Politieacademie.



Hoe speelt technologie een rol in afhankelijkheidsrelaties?

“Er zat iemand in de vrouwenopvang waarbij een tracker in de knuffel van haar kind werd gedaan. En je hebt tegenwoordig slimme thermostaten: daarmee kun je nagaan wanneer iemands verwarming aanstaat. Dan weet je dus wanneer iemand thuis is. Het zijn allemaal vormen van technologie die gebruikt kunnen worden om mensen voortdurend mee te kunnen controleren en bang te maken.



In het boek gaat het over die voorbeelden, maar ook over social media en gaming. Ik wil laten zien hoe er een overlap is tussen dat soort technologische middelen en afhankelijkheidsrelaties. Het is het negatieve gedeelte van het boek.”

In het boek gaat het namelijk niet alleen maar over negatieve voorbeelden, schrijf je.

“Dat klopt. Het eerste deel gaat over de vraag hoe daders misbruik kunnen maken van AI, social media, en tracking, maar het tweede deel van het boek gaat over de vraag hoe je diezelfde technologie ook weer positief kunt inzetten. Technologie is namelijk niet alleen maar slecht.”

De prijs van het vuur

Voor wie heb je dit geschreven?

”Het boek is geschreven voor mensen die niet technisch zijn en dit onderwerp lastig vinden. Daarom is er een technologische woordenlijst toegevoegd, waarin moeilijke begrippen helder worden uitgelegd. Er is ook een woordenlijst met termen over het herkennen en aanpakken van verschillende vormen van geweld, voor mensen die daar weer minder bekend mee zijn.

Het boek is ook voor studenten Social Work, HBO Rechten, Verpleegkunde, Integrale Veiligheidskudne en ICT-opleidingen. Zij gaan later in het werkveld werken.”



Wat hoop je lezers mee te geven?

“Al schrijvende ben ik heel trieste voorbeelden tegengekomen, maar ik beleefde ook veel plezier aan het maken van dit boek. Dat komt doordat ik het een spannende reis vond. Ikzelf heb niet veel verstand van technologie, maar dit was een ontdekkingstocht en dat wil ik de lezers ook laten zien.”

”Het boek is gratis te downloaden. Omdat ik wil dat dit gelezen wordt. Ik zie een kloof tussen mensen die verstand hebben van technologie en mensen die dat niet hebben. Die moet kleiner”, vertelt Janssen. ‘’Dan kan ik een paar tientjes vragen, maar bereikt het misschien niet de mensen die het moeten lezen.”



De prijs van het vuur is te lezen als pdf. Dat kan in het Nederlands en in het Engels.