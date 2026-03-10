Dit willen de politieke partijen in Breda voor studenten

Foto: Pleunie van Raak

Wat willen politieke partijen voor studenten in Avanssteden? Punt pluisde alle programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in Breda uit. Zo helpen we jou in de zoektocht naar de juiste keuze op 18 maart.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA wil van Breda een echte studentenstad maken. Daarvoor moet wel eerst de woningnood aangepakt worden. De partij wil dan ook woningen voor studenten gaan bouwen, bijvoorbeeld op een campus bij Avans en BUas. Daar moeten ook faciliteiten komen als horeca, studieruimtes en plekken om te ontspannen. Om meer (internationale) studenten naar Breda te trekken, wil de partij naast betaalbare huisvesting werken aan openbaar vervoer in de nacht en een gezellig studentenleven.

VVD

De VVD vindt het belangrijk dat studenten zich verbonden voelen met de stad, vanaf het moment dat ze hier komen studeren. De partij wil dat introductiekampen daarom zoveel mogelijk in de stad plaatsvinden want dat zorgt voor sociale binding. Ook de VVD wil nieuwe woningen voor studenten creëren. Bovendien moeten inwoners van Breda die een kamer over hebben die makkelijker kunnen verhuren aan studenten.

CDA

Hogescholen moeten de ruimte krijgen “om te groeien en te bloeien” vindt het CDA. “Ze zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van jong talent, innovatie en de aantrekkingskracht van Breda als studentenstad”, staat in het verkiezingsprogramma. De partij benoemt specifiek dat het belangrijk is dat er een nieuwe locatie gevonden wordt voor de kunstopleidingen van St. Joost School of Art & Design.

D66

D66 bekommert zich ook om de toekomst van St. Joost. In het verkiezingsprogramma stelt de partij voor dat de kunstacademie gevestigd wordt in de nieuwe wijk ’t Zoet. “We doen er alles aan om studenten na hun studie aan Breda te binden, zodat hun creativiteit hier de ruimte krijgt te groeien.” D66 ziet ook het belang van studentenverenigingen, die zijn volgens de partij “essentieel voor het bruisende studentenleven”. Ze moeten betrokken worden bij zaken als huisvesting en mentaal welzijn.

SP

De SP vindt dat er voldoende en betaalbare studentenhuisvesting moet komen in Breda. Er zijn te weinig kamers beschikbaar en de kamers die er zijn, zijn te duur. De partij wil opnieuw bekijken of er studentenhuisvesting kan komen op het terrein van het voormalige Hotel Brabant, op loopafstand van Avans. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat studenten na hun opleiding in Breda blijven.

LPF

“Bredase studenten eerst” zegt de LPF. De partij meent dat die groep het vaak moet afleggen tegen internationale studenten bij het vinden van woonruimte. Hbo-instellingen moeten zelf zorgen voor huisvesting van internationals en dat mag niet ten koste gaan van studenten uit de regio, staat in het verkiezingsprogramma. De LPF vindt dat de gemeente met de onderwijsinstellingen afspraken moet maken over een maximum aantal internationale studenten.

Volt

Volt pleit ervoor dat internationale studenten worden opgenomen in de Bredase cultuur. Door werkgelegenheid te faciliteren en hen te betrekken bij sport, muziek en maatschappelijke verenigingen. Dat moet studenten binden aan de stad en van Breda een “waardige Europese gemeente” maken.

