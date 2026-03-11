Dit willen de politieke partijen in Tilburg voor studenten

De LocHal in Tilburg

Wat willen politieke partijen voor studenten in Avanssteden? Punt pluisde alle programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg uit. Zo helpen we jou in de zoektocht naar de juiste keuze op 18 maart.

D66

De partij wil dat Tilburg zich ontwikkelt als kennisstad, met investeringen in de campussen van Tilburg University, Fontys, Avans en Yonder. D66 wil meer studieplekken in de stad, stagediscriminatie bestrijden en samenwerking tussen onderwijs en gemeente versterken. Daarnaast wil de partij meer studentenhuisvesting realiseren, bijvoorbeeld door leegstaande gebouwen om te bouwen, regels voor kamerverhuur te versoepelen en tijdelijke woonconcepten zoals modulaire woningen mogelijk te maken. Ook wil D66 dat studenten sneller hulp kunnen krijgen bij mentale problemen, bijvoorbeeld via betere samenwerking tussen zorg en onderwijs en een speciale studentenhuisarts. Verder wil de partij het studentenverenigingsleven, studentensport en studentenevenementen ondersteunen en studenten actief betrekken bij beleid in de stad.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA vindt het belangrijk dat studenten (van mbo, hbo en universiteit) elkaar meer ontmoeten. De partij wil een Tilburgs stagepact sluiten met onderwijsinstellingen en werkgevers om voldoende stageplekken te creëren, stagediscriminatie tegen te gaan en stagebegeleiding en stagevergoedingen te verbeteren. Daarnaast pleit GroenLinks-PvdA voor een gezamenlijke introductieweek voor studenten, een studentensportcentrum en studentenkorting. De partij wil samen met studentenverenigingen werken aan sociale veiligheid binnen het studentenleven.

Lijst Smolders Tilburg (LST)

LST noemt Tilburg expliciet een studentenstad en wil dat jongeren zich veilig en prettig voelen. De partij stelt dat veel jongeren mentale gezondheidsproblemen hebben en dat de hulpverlening (o.a. De Toegang, SIEM, Crossroads) niet op orde is door wachtlijsten. LST wil dat verbeteren. De partij erkent dat jongeren met studieschulden lastiger aan een woning kunnen komen en vindt dat ze geholpen moeten worden bij het verkrijgen van betaalbare starterswoningen. De gemeente moet daarvoor haar ‘sociale gezicht’ tonen. LST wil dat de gemeente startende ondernemers extra faciliteert en schrijft dat ‘jeugdige ondernemers’ steun en begeleiding moeten krijgen.

VVD

In het verkiezingsprogramma staat dat de partij actief nieuwe studentenhuizen wil bouwen, waarbij studenten samen een huishouden delen. Volgens de VVD kan dat bijdragen aan sociale samenhang en het verminderen van eenzaamheid onder studenten. Daarnaast wil de partij dat onderwijsinstellingen en bedrijven nauwer samenwerken, bijvoorbeeld via stage- en banenmarkten en praktijkprojecten waarin leren en werken worden gecombineerd.

DENK

DENK legt in het programma de nadruk op gelijke kansen voor inwoners, onder andere bij onderwijs en werk. De partij wil discriminatie bij stages tegengaan en inzetten op eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Het programma richt zich verder op gelijke behandeling en het tegengaan van ongelijkheid in kansen op onderwijs, werk en huisvesting.

VoorTilburg013

VoorTilburg013 benadrukt het belang van mentale gezondheid en welzijn, onder andere in relatie tot druk vanuit onderwijs en prestaties. De partij wil daarnaast investeren in sport, cultuur en talentontwikkeling, zodat inwoners hun interesses en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ook wil VoorTilburg013 ruimte bieden aan creatieve initiatieven en culturele projecten in de stad.

FVD

Op het gebied van mobiliteit wil FVD investeren in een beter openbaar vervoernetwerk, extra bushaltes en uitbreiding van nacht-ov, met onderzoek naar mogelijkheden voor 24/7-busverbindingen. Verder pleit FVD voor snellere toegang tot psychische zorg en het verkorten van wachttijden en noemt de partij het aanpakken van eenzaamheid onder kwetsbare groepen zoals jongeren als aandachtspunt.



Lokaal Tilburg

Op het gebied van cultuur wil de partij investeren in culturele activiteiten, buurthuizen en ontmoetingsplekken, onder andere voor jongeren en verschillende gemeenschappen. Verder wil Lokaal Tilburg inzetten op beter openbaar vervoer en veiligere fiets- en voetpaden. De partij wil meer investeren in jong talent en studenten na hun studie voor Tilburg behouden, onder meer door een betere samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en studentenorganisaties in de stad.

