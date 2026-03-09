Dit willen de politieke partijen in Den Bosch voor studenten

De Markt in Den Bosch. Foto: Piet van de Wiel via Pixabay

Wat willen politieke partijen voor studenten in Avanssteden? Punt pluisde de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen uit. Dan kun je op 18 maart in het stemhokje de juiste keuze maken.



CDA

Het CDA wil meer studentenwoningen in de Avansstad. Een manier waarop de partij dat voor elkaar wil krijgen, is door te kijken of leegstaande panden kunnen worden getransformeerd tot woonruimte. De voormalige Rijks HBS aan de Hekellaan noemt de partij als voorbeeld.

De partij vindt dat Den Bosch geen infrastructuur heeft die bij het aantal mbo- en hbo-studenten in de stad past. Daarom wil de partij meer voorzieningen, uitgaansmogelijkheden, studieplekken in de binnenstad, verbindingen met ondernemers en (bij)banen. Ook wil de partij de band met sportclubs in de stad versterken en meer aandacht voor evenementen voor jongeren en studenten.

Volt

Volt wil het nachtleven voor studenten in Den Bosch een boost geven. Ook wil de partij binnen fietsafstand van de “bruisende plekken” in de stad meer studentenwoningen bouwen. Daarnaast wil Volt ook leegstaande gebouwen tijdelijk omvormen tot ateliers of expositieruimten, om “nieuwe vormen van cultuur” een plek te geven.

In Den Bosch doen achttien partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een overzicht daarvan vind je hier.

GroenLinks-PvdA

Ook GroenLinks-PvdA ziet dat studenten moeilijk aan woonruimte komen in de gemeente en wil dit aanpakken door tijdelijke huisvesting te bouwen. De partij benoemt ook specifiek huisvesting voor internationale studenten. “Zij zorgen namelijk ook voor een positieve, culturele en economische uitstraling van ’s-Hertogenbosch als cultuur- en datastad.”

D66

D66 wil de komende jaren duizend studentenwoningen bouwen.



De partij wil ook investeren in het nachtleven en wil dat onder andere doen met pilots met 24-uur openingstijden in de horeca.



D66 is voor een “gereguleerd drugsbeleid” voor middelen die “geen of beperkte schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid”. Wel pleit D66 voor goede voorlichting en de mogelijkheid om middelen te laten testen.



Den Bosch Groenen

Den Bosch Groenen wil dat het introductiefestival terugkeert. Ook wil de partij dat studenten actief worden betrokken bij culturele en sportieve activiteiten in de stad.



Ook de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op de Onderwijsboulevard moet volgens die partij beter.

VVD

De Bossche VVD wil dat studenten ook na hun studie in Den Bosch blijven wonen, werken en ondernemen. Daar hoort volgens de partij voldoende woonruimte bij, maar ook steun voor studentenverenigingen en -initiatieven ”en een eigen plek binnen het maatschappelijke vastgoed voor een studentensociëteit.”



SP

De SP wil ook dat het introfestival terugkomt in Den Bosch. Daarnaast wil de partij meer uitgaansplekken die open zijn tot 04:00 uur.



SP is ook voor een gemeentelijke stagebank. Dat is een plek waar studenten terecht kunnen om een geschikte stage te zoeken. Ook pleit de partij voor ondersteuning van studenten die moeite hebben met het vinden van een stage.

Weet jij nog niet op welke partij je gaat stemmen? Vul dan hier de StemWijzer in voor jouw gemeente.

