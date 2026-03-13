Harvard wil minder ‘tienen’ uitdelen

Verdienen die studenten echt allemaal een ‘tien’, vraagt een faculteit van Harvard University zich af. Zij overweegt het aantal A’s te beperken om de inflatie van goede beoordelingen te bestrijden.

Het is een vraag van alle tijden: waren studenten vroeger slimmer dan nu? Knijpen docenten tegenwoordig een oogje toe en zien ze fouten door de vingers die studenten vroeger nooit mochten maken?

Harvard University is een van de meest prestigieuze universiteiten van de Verenigde Staten. Bij undergraduate-vakken (bachelorniveau) krijgt gemiddeld 66 procent de hoogste beoordeling: een A. Nu overweegt de faculteit Arts & Sciences om dit terug te snoeien tot hooguit 20 procent, schrijft de Amerikaanse nieuwssite InsideHigherEd.

Zoiets heeft een andere topuniversiteit ook eens geprobeerd. Princeton beperkte in 2004 het aantal A’s, maar stopte daar tien jaar later weer mee. Prompt nam het aantal A’s hand over hand toe.

Tien is uitzonderlijk

Een A is eigenlijk geen tien. Als je Nederlandse cijfers wilt vergelijken met Amerikaanse beoordelingen, dan is de A zo ongeveer een 7,5 of hoger. Een tien is hier zo uitzonderlijk, dat je ermee in het nieuws kunt komen.

Voor de hogescholen zijn er data over de cijfers die hbo’ers in hun opleiding behalen. Volgens onderzoeksbureau ROA is het gemiddelde examencijfer van afgestudeerde hbo’ers een 7,4. Vijf jaar geleden was dat een 7,3. Dat scheelt dus weinig.

Bij afzonderlijke studierichtingen zie je wel verschuivingen. Studenten bedrijfseconomie kregen een 7,2 in 2017 en dat zakte naar een 6,8 in het meest recente afstudeerjaar (2022). Bij de opleidingen tot dansdocent ging het gemiddelde cijfer juist omhoog van een 7,3 naar een 8,2.

Voor de universiteiten zijn er geen goede cijfers beschikbaar, maar vorig jaar namen onderzoekers uit Maastricht en Leuven één economische faculteit onder de loep. Bij die ene faculteit bleek inderdaad sprake van enige inflatie, die in de coronacrisis werd versterkt.