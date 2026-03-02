Lid extreemrechtse studentenvereniging krijgt twee jaar celstraf

Een lid van de extreemrechtse Groot-Nederlandse Studentenvereniging in Nijmegen is vorige week veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor verboden wapenbezit.

De student werd afgelopen zomer aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Bij een pand vlak bij zijn woning werden wapens en munitie aangetroffen.

Het ging om vuurwapens, kogelpatronen, vlindermessen, pijlen en airsoftwapens. Ook had de student een gaspistool omgebouwd tot een werkend vuurwapen. Volgens de student had hij deze wapens alleen in bezit omdat hij een fascinatie heeft voor wapens en hun werking, maar de rechter ging daar niet in mee. Het bezit van wapens zonder een vergunning “brengt een groot en onaanvaardbaar risico met zich mee”, stelde de rechter.

Handleidingen voor explosieven

De rechter vindt het eveneens zorgelijk dat de student over “de kennis en de vaardigheden beschikte om diverse soorten munitie zelf te vervaardigen”. Zo bleek hij ook handleidingen te bezitten voor het maken van explosieven, traangas en 3D-printbare wapens.

Ondanks zijn jonge leeftijd en gebrek aan strafblad is een lange gevangenisstraf op z’n plaats, oordeelt de rechter. De student krijgt 24 maanden celstraf, waarvan 12 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

‘Radicaliseringsproces’

De denkbeelden van de student hebben meegespeeld in het vonnis. De reclassering, die advies uitbracht, noemde de radicalisering van de student zorgwekkend en sprak van een “flinterdunne lijn” tussen het activisme van de student en extremisme.

De 25-jarige man is lid van de omstreden Groot-Nederlandse Studentenvereniging en van de nationalistische Geuzenbond, een extreemrechtse jongerenorganisatie. Beide organisaties pleiten onder andere voor het samengaan van Nederland en Vlaanderen in één natiestaat: ‘Dietsland’.

De jongerenorganisaties verwijzen regelmatig naar extremistisch gedachtegoed, schrijft de Volkskrant, onder meer door het tonen van de Prinsenvlag (die ook door de NSB werd gebruikt) en het maken van het zogenoemde OK-teken, dat in neonazi kringen geldt als een ‘white power’ teken.

‘Matige’ kans op herhaling

De officier van justitie heeft uiteindelijk de terrorismeverdenking laten vallen. De reclassering acht de kans nog altijd klein dat de student daadwerkelijk tot geweld overgaat.

Toch raadt de reclassering aan dat hij, aanvullend op z’n celstraf, ook nog een meldplicht krijgt, een behandelverplichting en dagbesteding (een opleiding of betaald werk). De rechter neemt dit advies over.