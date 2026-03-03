Ook DUO-medewerkers staken voor hoger salaris

Illustratie: Daan van Bommel

Vragen over studiefinanciering? Blijft u even aan de lijn, u moet misschien iets langer wachten, want sommige medewerkers van DUO zijn aan het staken. En de Landelijke Studentenvakbond staat erachter.

Rijksambtenaren krijgen even geen salarisverhoging. Ze moeten de inflatie zelf opvangen. Dat was een van de manieren waarop het vorige kabinet wilde bezuinigen op de kosten van de overheid. Daarom staken ze vandaag.

Ook ambtenaren van DUO doen mee. Dus is de dienst wellicht minder goed bereikbaar voor studenten. “Er zitten mensen bij de telefoon, zoals altijd”, zegt de woordvoerder. “Het kunnen er wel iets minder zijn dan normaal.”

“Staken is een recht”, zegt de woordvoerder. “Het is goed dat dat recht er is. We zijn als ambtenaren op de nullijn gezet en daar vindt vakbond FNV iets van. Sommige mensen geven nu gehoor aan de stakingsoproep.”

Solidair

De Landelijke Studentenvakbond heeft zich solidair verklaard met “alle stakende ambtenaren bij DUO, het ministerie van Onderwijs, en andere onderwijsinstanties van het Rijk”, zegt voorzitter Maaike Krom in een persbericht. “Goed onderwijs is niet mogelijk zonder de diensten die zij leveren.”

Het blijft niet bij één actiedag. De FNV en de andere vakbonden willen 14 april een grote demonstratie in Den Haag houden. De komst van het nieuwe kabinet verandert daar vooralsnog weinig aan.