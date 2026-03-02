Palestijnen met studievisum in hoger beroep tegen Nederlandse staat

Afbeelding: Mohamed Hassan via Pixabay

Er ligt een visum voor hen klaar, maar ze kunnen het niet ophalen. Twee Palestijnse studenten gaan in hoger beroep tegen de Nederlandse staat, die weigert hen te helpen hierheen te komen.

In totaal hebben 42 Palestijnen een visum gekregen om in Nederland te studeren of onderzoek te doen. Alleen kunnen ze dat visum niet ophalen. Ze kunnen Gaza niet uit en na het officiële staakt-het-vuren is de Nederlandse overheid gestopt met de hulp aan Gazanen die het gebied willen verlaten.

Vorige week wees de bestuursrechter in Den Haag het verzoek om hulp van drie Palestijnen af. Zij spanden een rechtszaak aan omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder wel studenten hielp uit Gaza te vluchten. Ze vragen om dezelfde behandeling.

Niet verplicht

Maar de Nederlandse overheid is niet verplicht tot zulke hulp, oordeelde de rechtbank vorige week. Dat de overheid die vorig jaar wel bood, verandert daar niets aan. Het advocatenkantoor dat de studenten bijstaat, Prakken d’Oliveira, laat weten dat het in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.

Van de drie Palestijnen zouden er twee in Wageningen gaan studeren, de derde zou onderzoek gaan doen bij het NIAS in Amsterdam. Deze laatste is inmiddels toch bij het NIAS aangekomen, hoe precies is niet bekend.

Wageningen Universiteit betaalde mee aan de rechtszaak en reageerde vorige week teleurgesteld op de uitspraak. Ook andere universiteiten zouden studenten uit Gaza ontvangen, laten ze desgevraagd weten.

Visum ligt in Jordanië

De Universiteit Maastricht verwacht vier studenten, de Universiteit Utrecht negen en de Radboud Universiteit Nijmegen twee. In Leiden kon één van de vier studenten wel komen, zegt een woordvoerder. “Deze student bevond zich al in Caïro, dus was het makkelijker om naar Nederland te reizen. De andere drie geraken Gaza niet uit om het visum op te halen. We zijn aan het kijken hoe we de studenten kunnen helpen.”

Ook de Universiteit van Amsterdam zou “een aantal” studenten uit Gaza krijgen. “Wij hebben hen geholpen met hun visum. Wat ons betreft hadden deze studenten begin februari mogen beginnen”, zegt een woordvoerder.

De Gazanen moeten hun studie- of onderzoeksvisum eigenlijk ophalen bij de Nederlandse ambassade in Jordanië. Maar Israël houdt de grenzen voor sommige Gazanen nog altijd gesloten. Niet iedereen kan daardoor in Amman komen.