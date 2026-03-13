Plantaardig eten? Zo doe je dat op een gezonde manier

Foto Silviarita via Pixabay

Al een halve maand daagt Avans studenten en medewerkers uit om vaker plantaardig te eten. De hogeschool doet namelijk mee aan de Veggie Challenge. Hoe je dat op een gezonde manier kunt doen, vroeg Punt aan Tessa Stevens van ProVeg.

De Veggie Challenge is een initiatief van de Nederlandse stichting ProVeg. “Ons doel is niet per se de hele wereld vegetarisch maken”, vertelt Stevens. “Het idee van de uitdaging is om mensen te inspireren om vaker plantaardig te eten.”

Er zijn verschillende redenen om plantaardig te eten, of om in ieder geval minder vlees te eten. De productie van vlees is slecht voor het milieu. Het zorgt onder andere voor veel uitstoot, ontbossing en vervuiling. Dat geldt ook voor zuivel. Daarnaast raadt het Voedingscentrum aan minder dan vijfhonderd gram vlees per week te eten. Vooral bewerkt vlees en rood vlees worden gelinkt aan kanker en hart- en vaatziekten.

Schijf van vijf

Gezond plantaardig eten is niet moeilijk, maar er zijn wel wat aandachtspunten. De schijf van Vijf van het Voedingscentrum geeft aan welke soorten voedsel je moet consumeren en in welke hoeveelheid voor een gezond dieet. Het centrum raadt aan om veel groente en fruit (vers, niet uit blik) te eten. Ook volkorenproducten (zoals volkorenbrood en bruine rijst), onverzadigde vetten (zoals olijfolie en halvarine) en dranken zonder suiker (zoals water) hoor je elke dag binnen te krijgen. Vlees en zuivel worden genoemd in de schijf van vijf, waarmee het centrum aangeeft dat vlees eten niet noodzakelijk is.

Voedingsstoffen

Toch zitten in dierlijke producten voedingsstoffen die belangrijk zijn voor het menselijk lichaam. Vitamine B12 zit zelfs alleen maar in die producten. Als je geen vlees eet, moet je er goed op letten dat je nog steeds zuivel binnenkrijgt. Consumeer je ook geen zuivel, dan raadt het Voedingscentrum aan vitamine B12-tabletten te slikken. “Dat hoeven geen dure supplementen te zijn”, stelt Stevens. “Je kunt ze gewoon bij Kruidvat halen.” De vitamine is nodig voor het aanmaken van bloedcellen, een tekort kan leiden tot bloedarmoede en extreme vermoeidheid.

Andere belangrijke stoffen die in vlees zitten zijn eiwitten, ijzer en vitamine B1. Om genoeg daarvan binnen te krijgen, zonder dierlijke producten te consumeren, kun je noten, pitten, peulvruchten, sojaproducten en volkorenproducten eten. “Als je gevarieerd eet, moet het geen probleem zijn om die stoffen binnen te krijgen”, geeft Stevens aan.

Vleesvervangers

Je kunt ervoor kiezen om in plaats van echt vlees vleesvervangers te eten. Die zijn echter niet altijd gezond. Ze kunnen namelijk erg bewerkt zijn. Bewerkt voedsel is over het algemeen minder gezond dan onbewerkt voedsel en wordt net als rood vlees gelinkt aan gezondheidsproblemen. De gezondste vleesvervangers zijn tofu, tempeh en seitan. Ze lijken minder op vlees dan vervangers zoals vegaburgers en -worsten, maar ze zijn gezond en weinig bewerkt. Ze bevatten veel eiwitten en ijzer en weinig onverzadigde vetten.

Volgens onderzoek van ProVeg zijn er tegenwoordig meer vleesvervangers die voldoen aan de eisen van het voedingscentrum (hoeveelheden vet, zout, suiker, eiwit, B12, ijzer en vezels), dan echte vleesproducten. Zo’n 26 procent van de vleesvervangers voldoet aan de eisen, tegenover elf procent van het echte vlees.

Tips

“Maak het jezelf niet te moeilijk”, geeft Stevens als tip. “Je kunt al met kleine stapjes verandering maken. Drink bijvoorbeeld bij je ontbijt sojamelk in plaats van koemelk.”

Studenten die niet veel te besteden hebben, kunnen bonusvegan.nl gebruiken. Die website geeft elke week een overzicht van de vegetarische producten die in de aanbieding zijn bij supermarkten.