Studenten maken kennis met veganistische keuken tijdens kookworkshop GreenOffice

Deelnemende studenten aan de vegan kookworkshop van GreenOffice en BUas

Plantaardig koken: goed voor het milieu en je eigen gezondheid en helemaal niet zo moeilijk als het soms lijkt. Dat benadrukte GreenOffice, dat in samenwerking met Breda University of Applied Sciences (BUas) eind januari een veganistische kookworkshop organiseerde voor studenten. Dat deden ze in het kader van Veganuary, een maand waarin aandacht wordt gevraagd voor eten zonder dierlijke producten.

Een groep van zo’n vijftien studenten, internationale en Nederlandse, nam deel aan de avond die werd gehouden in de keuken van BUas. Voordat ze zelf aan de slag gingen, luisterden ze naar een presentatie over veganistisch eten. Daarin kwam onder andere de geschiedenis van het dieet aan bod en werd stilgestaan bij het belang van plantaardig eten.



Daarna gingen studenten onder aanvoering van hobbykok Thomas Munnichs, de broer van GreenOffice-medewerker en medeorganisator Emma Munnichs, in groepjes zelf aan de slag. Op het menu stond een gevarieerde maaltijd, bestaande uit een aardappelsoep, pita met dips, een Marokkaanse stoofpot en een passievruchtcrumble als dessert.

Leerzaam en gezellig

Na het koken aten de studenten gezamenlijk de maaltijd op. De Italiaanse Alessio Poloni, eerstejaarsstudent Milieukunde op Avans, blikte terug op een leerzame én gezellige avond. “Ik kwam hier vooral om te leren over hoe ik vaker vegan kan eten, maar het was heel leuk met z’n allen. Ik heb allemaal nieuwe mensen leren kennen”, aldus de student.



Emma Munnichs van GreenOffice blikte ook terug op een geslaagd evenement en wees de aanwezige studenten op de Veggie Challenge die start op 2 maart. Daarin worden deelnemers aangemoedigd om minder vlees te eten. Aanmelden kan individueel, maar ook per groep.