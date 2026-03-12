Foto: Loet Koreman

Wat willen politieke partijen voor studenten in Avanssteden? Punt pluisde alle programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in Roosendaal uit. Zo helpen we jou in de zoektocht naar de juiste keuze op 18 maart.

VLP

VLP wil studenten huisvesten in bestaande panden. De partij vindt het belangrijk dat bedrijven en onderwijsinstellingen meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld voor stages, maar ook zodat studenten gemakkelijker een baan kunnen vinden in Roosendaal na het afmaken van hun studie.

Roosendaalse Lijst (RL)

RL geeft aan jongeren meer te willen betrekken bij de lokale politiek. Ook vindt de partij dat initiatieven van jongeren gesteund moeten worden door de gemeente. RL wil dat er een nieuw poppodium komt in Roosendaal voor ‘meer beleving’ voor jongeren.

VVD

De VVD wil meer bedrijven aantrekken die op zoek zijn naar hoogopgeleiden. Voor jongeren die een opleiding volgen, vindt de partij het belangrijk dat er in Roosendaal genoeg ruimte is om te studeren. Voor starters moeten er meer betaalbare woningen komen.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA wil voor meer veilige plekken zorgen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Ook vindt de partij dat sport en cultuur toegankelijk moeten zijn voor alle jongeren. Geld moet hierbij geen rol spelen. Het EKP-gebouw moet een cultureel centrum voor jongeren worden. Discriminatie en uitsluiting bij stages gaan ze aanpakken.

In Roosendaal doen twaalf partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een overzicht daarvan vind je hier.

CDA

CDA geeft aan dat de focus van de partij bij nieuwe woningen op starters en studenten ligt. Daarnaast willen ze dat de gemeente jongvolwassenen ondersteunt, bijvoorbeeld met hun schulden, maar ook met stress en eenzaamheid. Dit willen ze bereiken door “levenservaring” op te bouwen.

D66

D66 vindt dat als studenten niet genoeg geld hebben voor een laptop, de gemeente die moet verschaffen. Verder staat de partij voor meer goede jongeren- en studentenhuisvesting. D66 wil samenwerking stimuleren tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld om stages te faciliteren. Daarnaast pleiten ze voor een breder studieaanbod van hbo-opleidingen.

FVD

FVD geeft aan dat de partij een ‘bijzondere nadruk’ gaat leggen op het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren.

BVNL

BVNL is van plan om samen te werken met de onderwijsinstellingen in Roosendaal, waaronder Avans, voor opleidingen in techniek en innovatie. De partij pleit voor meer betaalbare woningen voor jongeren en starters. Studentenhuisvesting wil BVNL stimuleren.

SP

De SP wil vrijblijvend en gratis opleidingen voor jongeren. Ook willen ze dat bedrijven die ingehuurd worden door de gemeente verplicht stageplekken moeten aanbieden. Voor starters willen ze meer betaalbare koop- en huurwoningen.

Weet jij nog niet op welke partij je gaat stemmen? Vul dan hier de StemWijzer in voor jouw gemeente.