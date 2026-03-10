Terug naar overzicht

Punt zoekt Student van het Jaar 2026!

Door Larissa Gomes Meyer , 10 maart 2026

Banner met de tekst “Student van het Jaar 2026” en een gouden trofee met confetti op een oranje achtergrond, die een studentenprijs of verkiezing aankondigt.

Ken jij een Avansstudent die voor jou het verschil maakt? Iemand die net dat ene stapje extra zet? Of een student die zich steeds weer voor de opleiding inzet? Nomineer diegene dan voor de Student van het Jaar-verkiezing 2026!

Bij Avans studeren bijna dertigduizend studenten. Sommigen van hen zetten zich in voor een bijzonder doel, blinken ergens in uit, staan altijd klaar om te helpen of zijn een voorbeeld voor anderen. Naar diegenen is Punt dus op zoek.

Winnaar 2025
Afgestudeerde Pabostudent Timo Fijneman ging er vorig jaar met de prijs vandoor. De jury van 2025 kroonde hem tot winnaar vanwege zijn bescheidenheid, inzet voor de opleiding en enthousiasme om kinderen aan het lezen te krijgen.

Nomineren
Alle Avansstudenten en -medewerkers mogen studenten nomineren van wie zij vinden dat ze de titel verdienen. Via onderstaand formulier kun je iemand opgeven. Laat ook weten waarom je diegene nomineert en zorg voor een goede motivatie! 

Nomineren kan tot en met 31 maart. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Avansstudenten en -medewerkers, beslist uiteindelijk wie Student van het Jaar 2026 wordt.

Nomineren kan hier!

Let op: je kunt alleen stemmen met je Avans-mailadres!

