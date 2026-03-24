Timo Fijneman in de klas

Tot en met 31 maart kun je nog iemand nomineren voor de Student van het Jaar-verkiezing 2026. Vorig jaar won toenmalig Pabostudent Fijneman de prijs. Ondertussen is hij afgestudeerd en begonnen aan zijn eerste jaar als leraar op een basisschool. Hoe gaat het nu met hem?

Fijneman geeft les aan kinderen in groep 1 en 2, op dezelfde basisschool waar hij ook stage liep. “Dat was even wennen. Tijdens je stage neemt je mentor stiekem best veel uit je handen”, legt hij uit. “Nu moet ik vijf dagen per week alles zelf regelen. Dat gaat goed, maar het is wel vermoeiender.”

Wie denkt dat lesgeven aan een kleuterklas makkelijk is, heeft het mis. “De kinderen zijn soms erg brutaal”, vindt Fijneman. “Ze steken soms de hele tijd middelvingers naar elkaar op. Er was ook een kleuter die ‘kutregen’ zei toen het regende.”

Minder contact

“Ik mis niet per se de opdrachten en verslagen van de Pabo”, vertelt Fijneman. “Maar ik mis een beetje het contact.” Hij bedoelt hiermee het contact dat hij met de andere studenten en de docenten had. “Ik volg nog steeds de Instagram van de studievereniging en van Punt. Daar zag ik dat Pabodocent Johan Mathijssen Docent van het Jaar is. Dan vraag ik me af: ‘Hoe zou het nu met hem gaan?’”, zegt hij. “Veel mensen van de Pabo spreek ik niet meer, en dat vind ik jammer.”

Verrassing

Fijneman werd Student van het Jaar vanwege zijn bescheidenheid, inzet voor de opleiding en enthousiasme om kinderen aan het lezen te krijgen. “Ik zat in elke werkgroep en in de studievereniging”, geeft hij aan. “Ik had veel contact met studenten uit verschillende leerjaren. Ik wist best goed wat er allemaal speelde op de opleiding.” Ook was hij vaak bij medezeggenschapsdagen, om de Pabo te vertegenwoordigen.

Toch had hij niet verwacht Student van het Jaar te worden. “Ik deed al die dingen, omdat ik het leuk vond, niet omdat ik dacht dat het moest.” Voor Fijneman is het niet meer dan normaal dat studenten zich inzetten voor hun opleiding. “Zo zorg je ervoor dat de opleiding nog beter wordt.”

Het winnen van de prijs omschrijft hij als een “leuke achtbaanrit”. “Ik was toen bezig met mijn stage en er werd aan mij gevraagd om naar een lokaal te komen”, herinnert hij zich. “Toen bleek het een verrassing voor mij te zijn. Ik kan daar niet zo goed tegen.” Toch vond hij het achteraf leuk om Student van het Jaar te worden, het was alleen even wennen om zo in de spotlight te staan.

Jurylid

Dit jaar zit hij in de jury die uiteindelijk bepaalt wie Student van het Jaar wordt. “Waar ik op ga letten, is dat de genomineerden niet zichzelf in de spotlight zetten”, geeft hij aan. “Ze moeten genomineerd zijn vanwege een actie die uit henzelf komt, die ze doen omdat ze het leuk vinden en niet om te laten zien hoe goed dat ze zijn.”

Aan de huidige studenten wil Fijneman graag meegeven: “Koester je studietijd, want zodra je gaat werken heb je minder vrije tijd.” Verder denkt hij dat studenten zichzelf vaker moeten laten horen. “Je mening is waardevol en je kunt veel betekenen voor je opleiding.”

