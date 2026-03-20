Van het smerigste eten tot de beste serie. In Punts Vriendenboekje krijgen Avansstudenten allerlei vragen voorgelegd over henzelf. Dit keer is Måns Balhuizen, derdejaarsstudent Illustrated & Animated Storytelling, aan de beurt.

Welk eten vind je echt heel erg vies?

“Mayonaise, het is gewoon vettig man. Ik eet mijn friet met ketchup. Ik denk dat het door mijn Zweedse genen komt, daar schijnen ze veel ketchup te eten.”

Wat is je favoriete sport?

“Basketbal, dat speel ik iedere week. Ik ben er niet heel goed in, maar toch is het leuk. Ik ben zelf 1,79 meter, wat ondergemiddeld is voor een basketballer, maar daar heb ik geen last van. Ik zit toch niet in de NBA (de bekendste basketbalcompetitie, red), dus dan maakt lengte niet uit.”

Naar welk nummer luister je het liefst?

“Oeh, dat is een lastige. Ik denk dat ik dan toch moet kiezen voor In Between Days van The Cure. Dat is zo’n lekker nummer. Vooral de gitaar in het begin vind ik goed. Ik luister sowieso al best wel lang naar The Cure. Dat is zo’n 70’s en 80’s band die mijn ouders ook wel eens afspelen.”

Als je nog maar één hobby mocht hebben voor de rest van je leven, welke zou dat dan zijn?

“Tekenen. Ik vind het gewoon super leuk om mijn ideeën uit te tekenen. Ik verzin bijvoorbeeld wel eens karakters, die komen gewoon zomaar in me op, en dan maak ik er een tekening van.”

Wat is je favoriete film of serie?

“Dan ga ik toch voor een serie, Chainsaw Man. Ik vind de struggles van de hoofdpersoon interessant om naar te kijken. Ik heb ook al het verhaal op papier verder gelezen en er komen nog echt goede stukken aan. Ik kijk uit naar het volgende seizoen, waar deze verhaallijnen aan bod komen.”

Wat is het grappigste of gekste dat je ooit op school hebt meegemaakt?

“Misschien toen een klasgenoot van me hier op het St. Joost door de gangen ging fietsen. Ik kreeg toen opeens een filmpje van hem zonder context doorgestuurd vanuit zijn oogpunt. Eerst dacht ik: ‘is hij nou door de gang aan het rennen?’, maar toen draaide de camera om en zag ik dat hij aan het fietsen was.”

Wie of wat zou je voor één dag willen zijn?

“Ik denk Elon Musk. Dan stort ik eerst een heleboel geld op mijn eigen rekening en in de laatste paar seconden spring ik van een gebouw af. Dat zag ik een keer in een meme op internet, dat vond ik wel grappig.”

Is er een vaardigheid die je momenteel slecht beheerst of niet hebt, die je graag zou willen meesteren?

“Animeren. Eigenlijk kan ik dat al gewoon, maar ik wil er nog wel beter in worden. Volgend jaar wil ik ook bij een animatiestudio stage lopen, dus dan moet ik het ook wel goed kunnen. Nu kan ik alleen de basics. Ik hoef niet per se de beste animator ooit te zijn, maar ik zou in ieder geval wel op het niveau willen zitten van de beste animators uit mijn klas.”