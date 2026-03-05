In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hield de opleiding Bestuurskunde woensdagmiddag een verkiezingsdebat. Zeven kandidaten uit verschillende gemeenten, tevens Avansstudenten, legden elkaar het vuur aan de schenen.

In het Atrium in Den Bosch zaten bijna zestig eerstejaarsstudenten Bestuurskunde voor het podium, met daarop de zeven kandidaten. Voordat de debatten echt begonnen, was er een peiling. Aan studenten werd gevraagd of ze al weten wat ze gaan stemmen in maart. GroenLinks-PvdA kwam als winnaar uit de bus, maar ook ‘lokale partijen’ deden het goed: daar gingen evenveel stemmen naartoe. “Ik vond het mooi om te zien dat zoveel studenten op een lokale partij willen stemmen”, geeft vierdejaarsstudent Senna van Tooren, verkiesbaar bij lokale partij VDG Oss, aan na het debat.

Transparant of bedrog?

Geleid door journalist en presentator Theo Verbruggen ging het debat, met bij iedere stelling andere studenten, van start. De eerste stelling: “Partijen moeten vooraf aan de verkiezingen aangeven met wie zij een coalitie willen vormen, zodat kiezers weten waar ze aan toe zijn”. “Je moet eerlijk zijn tegenover je kiezers”, vindt tweedejaarsstudent Ruben Eijmael, verkiesbaar voor Leef Horst aan de Maas. “Zo ben je transparant tegenover de stemmers”. Vierdejaarsstudent Nathalie Baijens, verkiesbaar voor CDA Bladel, kan zich hier niet in vinden. “Een partij vóór de verkiezingen uitsluiten, is verkiezingsbedrog. Bij de PVV gaven ook veel partijen aan dat ze niet met ze wilden samenwerken. Vervolgens werd de partij de grootste, en was samenwerking toch noodzakelijk”.

Ruben ziet het niet als bedrog. “De partij geeft aan wat haar voorkeur is. Dat een samenwerking na de uitslag toch noodzakelijk is, verandert niets aan de voorkeur van de partij”. Net als Nathalie is Senna, van VDG Oss, het niet eens met de stelling. “Je moet niet een partij voor de verkiezingen al uitsluiten. Dit is ondemocratisch”.

“Het was moeilijk om de stelling te verdedigen”, vertelt Ruben na het debat. “Het is zo zwart-wit. In werkelijkheid ben ik het er ook niet volledig mee eens”.

”Streven, niet vaststellen”

De tweede stelling luidt: “In iedere wijk/kern moet 35 procent van de woningen bestaan uit sociale huurwoningen”. De studenten uit het publiek zijn zeer verdeeld over het onderwerp: 45% stemt voor en 55% tegen. Tweedejaarsstudent Vincent Knapen, verkiesbaar voor GroenLinks-PvdA Venlo, neemt het bij de behandeling van de stelling op tegen vierdejaarsstudent Bas Aarts, verkiesbaar voor VVD Bergeijk.

“Een groot deel van de mensen in Nederland komt in aanmerking voor sociale huur. Het vaststellen zou een hoop mensen heel erg helpen”, legt Vincent uit. Daarnaast beroept hij zich op de sociale cohesie. Nu heb je goedkope en dure wijken in Venlo, waardoor bepaalde groepen mensen minder met elkaar in contact komen. Bas snapt wat Vincent bedoelt, maar denkt niet dat de stelling haalbaar is. “Het gaat hier om álle wijken. Je moet per wijk kijken naar de vraag en mogelijkheden”.

Hij krijgt steun van een student uit het publiek. “Ik woon in Utrecht. Wij kunnen niet zomaar meer woningen bouwen. Dat gaat ten koste gaan van de natuur, want er is nu te weinig ruimte”. Een andere student is wel voorstander van een vast percentage sociale huurwoningen. “Er zijn heel veel mensen op zoek naar een betaalbare woning. Het aantal sociale huurwoningen vaststellen zou ontzettend helpen”.

Veiligheid versus vrijheid

De laatste stelling is: “Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om het demonstratierecht in te perken”. Een onpopulaire stelling bij het publiek. Meer dan tachtig procent is het oneens. Tweedejaarsstudent Alperen Aslan, verkiesbaar voor VVD Helmond, is één van de mensen vóór de stelling. Tegenover hem staat eerstejaarsstudent Alaa Kalaf, verkiesbaar voor SP Venray. Hij is tegen.

“Het demonstratierecht is een grondrecht. De overheid kan dat niet zomaar inperken. Zonder demonstraties zouden vrouwen ook geen stemrecht hebben”, stelt Alaa. “Natuurlijk is het belangrijk dat mensen kunnen demonstreren”, geeft Alperen aan. “Maar op het moment dat ze anderen in gevaar brengen of beperken in hun vrijheid, dan moet er ingegrepen worden”. Als voorbeeld benoemt hij de demonstratie op het Malieveld vorig jaar, waarbij demonstranten een politieauto in brand staken. “Als zoiets gebeurt, moet het mogelijk zijn om deze demonstranten een tijdelijk demonstratieverbod op te leggen”, vindt Alperen. Alaa ziet hier het nut niet van in. “Dit soort acties zijn al verboden. Je kunt niet iets verbieden dat al verboden is”.

Geslaagd debat

Na afloop gaan de verkiesbare Avansstudenten nog even met elkaar in gesprek. “Het is ook mooi om de overeenkomsten te zien”, vindt Bas, van VVD Bergeijk. Ook de rest kan zich hierin vinden. “Wat we vooral belangrijk vinden, is dat mensen gaan stemmen”, zegt Senna, van VDG Oss.