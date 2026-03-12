Studenten en hun centen: Kya heeft nooit spijt van aankopen, alleen als ze met honger naar de supermarkt gaat

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Punt checkt hoe het er financieel aan toegaat bij Avansstudenten. Hoeveel geld houden zij over, waar geven ze het aan uit? En vooral: hoe komen ze rond? In deze aflevering: Kya*, derdejaarsstudent in Tilburg.

Hoeveel geld Kya op haar rekening heeft staan, dat vertelt ze liever niet in een interview met Punt. Dat vindt ze persoonlijk en niet iets wat anderen hoeven te weten.



Heb je een spaarrekening?

“Zeker. Iedere maand als mijn salaris wordt gestort, gaat er automatisch een deel naar mijn spaarrekening. Ik ben leidinggevende en dat zorgt voor een aardig salaris, zeker als ik kijk naar at studiegenoten om me heen soms verdienen. Aan dat spaargeld kom ik echt niet. Soms is die verleiding lastig te weerstaan, maar het lukt me wel.”



Hoe heb je leren omgaan met geld?

“Als ik vroeger iets wilde, moest ik ervoor werken. Dus had ik al vroeg een krantenwijk om te sparen, toen voor een paard. Dat is gelukt. Ik ben blij dat ik ben opgevoed met die insteek. In mijn werk als leidinggevende heb ik veel te maken met bijvoorbeeld vijftienjarigen. Ik zie soms dat zij alles zo in hun handen krijgen gedrukt van hun ouders. Dat is anders dan hoe het bij mij ging.”



Zijn er dingen waar je nu voor spaart?

“Nu huur ik, maar ik zou later graag mijn eigen huis willen bouwen. Daar spaar ik voor.”

Wat zijn manieren om als student geld te besparen?

“Apps als Social Deal. Ik zit bij een dispuut en we gaan regelmatig bowlen bij Dolfijn of jeu-de-boulen bij NondeJeu. Met aanbiedingen die we in die app vinden, scheelt dat echt een hoop. Dat is een aanrader.



Met ons dispuut eten we minimaal een keer per week gezamenlijk. We doen dan per persoon boodschappen voor onder de vijf euro en houden uitgaven bij in Wie Betaalt Wat. Die app verrekent automatisch wat iedereen nog moet betalen of terugkrijgt. Dat is heel handig.”

Wat was je laatste grote aankoop?

“Een nieuwe telefoon. Dat was nodig, de vorige laadde na een tijdje niet meer op. Een vervelende aankoop vond ik dat niet: ik had mijn oude al vijf jaar. Ik koop een nieuwe telefoon meestal samen met mijn zus, daar maken we dan gelijk een soort uitje van.”



Heb je wel eens spijt van dingen die je koopt?

“Niet echt. Maar als ik naar de supermarkt ga voordat ik heb gegeten, maak ik niet altijd de beste keuzes.”

Maak je je weleens zorgen als het om financiën gaat?

“Ik slaap er niet slechter door, maar ik ben wel benieuwd naar de toekomst. Nu we waarschijnlijk tot ons 72ste moeten werken, wil ik graag met vervroegd pensioen. Maar dat moet wel kunnen.



Ik kijk ook naar het nu. Samen met mijn zus heb ik een auto, maar de prijs van benzine stijgt. Vroeger was het echt goedkoper. Dat motiveert me wel om vaker de trein te nemen als student.”



*Kya is een gefingeerde naam. Haar echte naam en studie zijn bekend bij de redactie.









