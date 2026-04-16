Studenten en hun centen: ‘Als dingen duurder worden, ga ik meer werken’

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Punt checkt hoe het er financieel aan toegaat bij Avansstudenten. Hoeveel geld houden zij over, waar geven ze het aan uit? En vooral: hoe komen ze rond? In deze editie: Linda*, vierdejaarsstudent Social Work in Den Bosch.

Heb je een bijbaantje en wat is dat?

“Ja, ik heb tijdens mijn studententijd altijd gewerkt. Eerst in een cafetaria, waar ik nog steeds werk. Maar sinds kort heb ik er ook een ‘grotemensenbaan’ in de jeugdgevangenis bijgekregen. Ik liep daar stage en zo ben ik er ingerold, dus dat is fijn. Bij deze volwassen baan hoort gelukkig ook een volwassen salaris.”

Altijd gewerkt en geen vertraging opgelopen?

“Sinds mijn veertiende heb ik bijbaantjes gehad. Geld verdienen heeft eigenlijk altijd wel prioriteit gehad. Dat ik geen vertraging heb opgelopen, vind ik zelf ook knap, haha.”

Waarvoor had je het geld nodig?

“Om te sparen, ik heb spaardoelen en leef van doel naar doel. Ik probeer altijd meer dan de helft van mijn salaris op mijn spaarrekening te zetten.”

Om wat voor doelen gaat het dan?

“Mijn eerste grote doel was een auto. Die heb ik inmiddels gekocht, dus nu ben ik weer bezig met een nieuw doel en dat is een appartement huren. Ik woon op dit moment nog bij mijn ouders. Verder geef ik best veel uit aan kleding, maar dat compenseer ik door extra te werken. Op die manier kan ik én geld uitgeven én sparen.”

Wat is je grootste uitgave ooit?

“Die auto, haha. Hij kostte ongeveer 7.000 euro, maar dat was een bewuste keuze natuurlijk. Ik wilde gewoon naar school en stage kunnen rijden en met een auto kan ik ook wat verder weg kijken voor werk. En ik heb een hekel aan het ov.”

Wilde je niet op kamers gaan?

“Op kamers gaan kan ik gewoon niet betalen. Ik had het misschien wel gewild als het goedkoper was geweest. Een studentenhuis zag ik niet zitten, dus dan zou ik meteen iets voor mezelf moeten zoeken en dat ging echt niet financieel gezien. Maar met mijn auto voel ik mij toch vrij, zonder die hoge woonlasten”

Brandstof is nu ook niet bepaald goedkoop, hoe ga je daarmee om?

“Mijn brein werkt zo: het is duurder, dus ik moet meer werken. Ook bij stijgende kosten zoals benzine of vakanties. Kijk, als iets echt te duur is, zoals een reis, stel ik het soms wel even uit. Uiteindelijk ga ik dan meer werken om het te kunnen betalen. Of ik ging buiten het zomerseizoen op vakantie, dat is vaak goedkoper.”

Praat je met medestudenten over geldzaken eigenlijk?

“Nee, daar wordt weinig over gesproken. Wel met vriendinnen, maar het is niet echt onderwerp dat je snel aankaart. Ik zie wel dat anderen ook denken zoals ik: veel werken zodat je geen geldzorgen hebt.”

Heb je los van woonruimte nog andere plannen met geld? Beleggen?

“Ik blijf mij mijn aanpak: sparen van doel naar doel. Van beleggen snap ik niks, dus ik laat het gewoon op mijn spaarrekening staan.”

*De achternaam van de student is bekend bij de redactie