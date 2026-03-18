Studenten in Kent worden massaal gevaccineerd

Na een uitbraak van meningokokkenziekte in Engeland, waarbij twee doden zijn gevallen, komt er een vaccinatieprogramma bij de Universiteit van Kent. Zo’n vijfduizend studenten krijgen een vaccin.

De uitbraak begon vermoedelijk bij een nachtclub in de Engelse stad Canterbury, meldt omroep BBC. Inmiddels is bekend dat twintig jongeren besmet zijn geraakt. Een 21-jarige universiteitsstudent en een middelbare scholier zijn eraan overleden.

Om de verspreiding van de bacterie tegen te gaan wordt er een vaccinatieprogramma opgezet bij de Universiteit van Kent, waarbij zo’n vijfduizend studenten het meningitis B-vaccin zullen krijgen.

Daarnaast adviseren autoriteiten iedereen die de nachtclub tussen vijf en zeven maart bezocht heeft uit voorzorg antibiotica te nemen. Ook op de campus is er een locatie geopend waar studenten en eventueel medewerkers dit kunnen ophalen.

Hersenvliesontsteking

De meningokok is een bacterie die in de neus of keel zit, schrijft het RIVM. Mensen worden er meestal niet ziek van, maar als de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel terechtkomt kun je bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging krijgen.

Experts benadrukken dat de bacterie zich lang niet zo snel verspreidt als covid-19. Een nieuwe pandemie lijkt dan ook onwaarschijnlijk. De Universiteit van Kent blijft in principe open, maar toetsen zijn deze week afgelast.