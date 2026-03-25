Studentensportclub Obelix krijgt advocaat stripheld achter zich aan

Zomaar de naam en afbeelding van je favoriete stripfiguur gebruiken voor je studentenvereniging is niet zonder risico’s. De Utrechtse krachtsportvereniging Obelix moest plots haar naam aanpassen, anders riskeerde ze een fikse boete.

De sportvereniging, die in 2016 werd opgericht, gebruikte jarenlang zonder problemen de naam en afbeelding van stripfiguur Obelix, de beresterke Galliër die als kind in de ketel met toverdrank was gevallen. Maar eind 2024, bij de lancering van een nieuwe website en het gebruik van plaatjes van Obelix op Instagram ging het mis, meldt universiteitsblad DUB.

Daarmee trokken de studenten de aandacht van uitgeverij Les Editions Albert René, die de rechten op de stripverhalen van Asterix & Obelix bezit. Ze ontvingen een brief van de advocaat: ze moeten per direct een andere naam kiezen, hun website en logo aanpassen en de social media posts verwijderen. Anders zouden ze een boete van duizend euro per overtreding riskeren.

De sportvereniging kon het eerst niet geloven, schrijft DUB, en schakelde juristen in voor advies. Als non-profitorganisatie had de vereniging haar naam waarschijnlijk mogen behouden, meenden zij, maar de studenten gingen het juridisch gevecht niet aan.

Mammoet met halter

En dus gingen ze verder onder een nieuwe naam. De club heet nu SKVU Mammoet, met ook een nieuw logo: een mammoet met een halter.

Volgens DUB zijn er nog twee andere studentenverenigingen die de namen van het bekende stripverhaal gebruiken. Studievereniging Asterix voor Keltische talen en cultuur doet dit al vijfentwintig jaar zonder problemen. De Nijmeegse studentenrugbyvereniging Obelix blijkt over een licentie van de uitgever te beschikken.