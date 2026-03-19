Studieproject leidt tot veroordeling: man in val gelokt door student journalistiek

Een man is schuldig bevonden aan ‘grooming’ en krijgt drie maanden voorwaardelijke celstraf. Hij had gereageerd op een nepdatingprofiel dat een student journalistiek voor een studieproject had aangemaakt.

De man, zelf in de dertig, dacht dat hij aan het chatten was met een vijftienjarig meisje. Via Snapchat en WhatsApp stuurde hij haar seksueel getinte berichten en stelde hij voor om af te spreken. Uiteindelijk boekte hij een hotelkamer en ging daarheen om haar te ontmoeten.

Daar werd hij echter niet opgewacht door een meisje, maar door de politie. De man had niet met een vijftienjarig meisje gechat, maar met een student journalistiek.

Datingprofiel

De student had voor een studieproject een datingprofiel aangemaakt waarop hij zich voordeed als een jong meisje. De profielfoto had hij door AI laten genereren. Op het profiel stond dat het meisje achttien was, maar tijdens het chatten liet ‘ze’ weten dat ‘ze’ eigenlijk nog maar vijftien was.

De student wilde voor zijn project onderzoeken in hoeverre volwassen mannen het contact zouden doorzetten als ze ontdekten dat ze met een minderjarig meisje praatten. Hij was van plan zijn onderzoek op YouTube te plaatsen.

Screenshots

Toen de man daadwerkelijk voorstelde om af te spreken, deed de student aangifte bij de politie. Als bewijs leverde hij screenshots van de gesprekken die hij met de man had gevoerd.

De rechter noemt het “een erg summier dossier” en vindt het onwenselijk dat het OM geen nader onderzoek heeft verricht. Toch levert het studieproject voldoende bewijs dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan grooming, oordeelt de rechter. De man krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar.