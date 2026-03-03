TU Delft erkent fout bij delen namen actievoerders

Foto: Jan van der Wolf via Pexels

De TU Delft heeft zich niet aan de privacywetgeving gehouden toen ze persoonsgegevens van actievoerders op de campus doorgaf aan de politie. De universiteit belooft beterschap.

Begin 2024 deelde de Technische Universiteit Delft de namen van vijf demonstranten van de actiegroep End Fossil met de politie, nadat de groep een bezetting had aangekondigd op de campus. Universiteitsblad Delta had dit ontdekt. Het ging om een medewerker en vier anderen, waarschijnlijk studenten. Volgens de universiteit deden ze dit op basis van een convenant met de politie.

Dat mag niet zomaar, zei de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond die ook toezicht houdt op de Wet politiegegevens: “Het delen van persoonsgegevens kan alleen als daar een grondslag voor is. Een convenant alleen is niet genoeg.”

Onvolledig

De TU Delft erkent nu dat zij onjuist heeft gehandeld. “Het verstrekken van persoonsgegevens moet altijd voldoen aan de privacywetgeving”, schrijft de universiteit. “In dit geval is dat onvolledig gebeurd.” De instelling zegt de afgelopen twee jaar verder geen namen te hebben gedeeld.

Het bestuur gaat onderzoeken hoe de afspraken met de politie voortaan beter kunnen worden uitgevoerd. Nu al is besloten dat persoonsgegevens alleen nog met de politie worden gedeeld “na een expliciet besluit van het college van bestuur”. Dan kan worden gecontroleerd of het delen van de gegevens volgens de regels is gegaan.