TU Delft gaat geen namen van activisten meer doorspelen aan politie

De TU Delft heeft een omstreden convenant met de politie opgezegd. De universiteit gaat geen persoonsgegevens van activistische studenten en medewerkers meer doorgeven.

De Technische Universiteit Delft gaf namen van klimaatactivisten aan de politie door, schreef universiteitsblad Delta afgelopen februari. In een speciaal convenant was de samenwerking tussen de universiteit en de politie geregeld.

Aan de TU Delft zijn soms protesten tegen samenwerking met de fossiele industrie. In aanloop naar een van die protesten kreeg de politie van de universiteit namen van mogelijke demonstranten: vier studenten en een medewerker.

Het nieuws leidde tot kritiek van mensenrechtenorganisatie Amnesty International en ook de Autoriteit Persoonsgegevens eiste opheldering, gezien de “zware inbreuk” op de grondrechten van deze activisten. Het bestuur zat er zelf ook mee in zijn maag en bood excuses aan.

Nut en noodzaak

Inmiddels is het convenant opgezegd, meldt Delta. “We hebben samen met de politie gekeken naar het nut en de noodzaak van het convenant”, zei collegevoorzitter Ingrid Thijssen tegen de ondernemings- en studentenraad. “We hebben besloten om ermee te stoppen.”

Voortaan worden namen alleen nog doorgegeven als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld voor een strafrechtelijk onderzoek of in acute en levensbedreigende situaties. Maar daar is geen convenant voor nodig.