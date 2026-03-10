TU Delft gaf naam van columnist aan politie door

Foto: Jan van der Wolf via Pexels

Een docent van de TU Delft schreef columns over klimaatprotest. Daardoor kwam zijn naam op een lijstje met activisten die de TU Delft aan de politie doorgaf, meldt universiteitsblad Delta.

Waarom plakken studenten zich niet vast op de campus om te protesteren tegen de invloed van de fossiele industrie op de TU Delft? Waarom besmeuren ze geen standbeeld? De Delftse docent Bob van Vliet vroeg het zich in 2022 hardop af. Hij sprak erover met studenten en schreef een column voor het universiteitsblad Delta.

Vanwege die column gaf de veiligheidsdienst van de universiteit zijn naam door aan de politie. Dat gebeurde twee jaar na het verschijnen van de column, in aanloop naar een demonstratie in 2024 die door de politie als ‘risicovol’ werd beschouwd.

Van Vliet was niet bij de demonstratie in kwestie betrokken. Wel is van hem bekend dat hij klimaatactivist is, schrijft Delta. Eerder had hij wel meegedaan aan protesten.

Universiteit zat fout

De universiteit deelde ook de namen van vier studentactivisten met de politie, bleek eerder al uit spitwerk van Delta. De Autoriteit Persoonsgegevens vroeg de TU om opheldering en vorige week erkende de universiteit dat zij fout zat.

Journalistenvakbond NVJ, mensenrechtenorganisatie Amnesty International en de Kring van Hogeronderwijsmedia waarschuwen voor een chilling effect: als columns of demonstraties politieaandacht opleveren, kan dat de deelname aan publiek debat ontmoedigen.