Tweede Kamer wil basisbeurs voor wo-master na hbo

Illustratie: Esmee Rops

De Tweede Kamer vindt het oneerlijk dat hbo-studenten geen basisbeurs krijgen als zij een wo-master volgen. Vrijwel alle partijen steunen de motie van het CDA om dit te veranderen.

Hbo-studenten krijgen alleen een basisbeurs als zij een master aan een hogeschool kiezen. Wo-studenten ontvangen daarentegen altijd een basisbeurs voor hun master, ongeacht of zij deze in het hbo of het wo doen.

De rechter in hoger beroep noemde de regels eerder al ‘niet helemaal sluitend’, maar liet het aan de politiek om ze aan te passen. Ook oud-onderwijsminister Robbert Dijkgraaf kon het niet uitleggen, maar die was op dat moment al demissionair. Zijn opvolger Eppo Bruins had er geen geld voor.

Nu er weer een nieuw kabinet is aangetreden, doet het CDA een poging. Kamerlid Jeltje Straatman vindt de regels onrechtvaardig en roept de regering op “een wetswijziging te verkennen die deze ongelijkheid wegneemt”. Haar motie kreeg dinsdag een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer. Alleen de SGP en Mona Keijzer stemden tegen.

Het afgelopen jaar begonnen ongeveer 5.700 hbo-studenten aan een universitaire master. Als zij allemaal recht krijgen op een uitwonendenbeurs van 3.894 euro per jaar, kan dat de overheid jaarlijks zo’n 22 miljoen euro extra kosten. Dat bedrag kan nog stijgen als de basisbeurs omhoog gaat, zoals het kabinet heeft beloofd.