Tweede tegemoetkoming pechstudenten ruim 2.100 euro

Het nieuwe kabinet is akkoord gegaan met de tweede tegemoetkoming voor pechstudenten. Ze krijgen 44,50 euro per misgelopen maand basisbeurs.

“Voor studenten die studeerden zonder basisbeurs is het wrang dat de basisbeurs zo kort na het afschaffen weer terugkwam”, zegt onderwijsminister Rianne Letschert.

Vandaag stuurt ze het wetsvoorstel dat een tweede tegemoetkoming voor pechstudenten regelt naar de Tweede Kamer. Die tweede tegemoetkoming was een belofte van het vorige kabinet, omdat de eerste tegemoetkoming te karig zou zijn.

Per maand

Voor vier jaar studie zonder basisbeurs krijgen de pechstudenten 2.136 euro. Ze krijgen minder als de basisbeurs halverwege hun studietijd weer terugkeerde. De tegemoetkoming is hoger dan eerder aangekondigd. Dat komt door een inflatiecorrectie.

De eerste tegemoetkoming bedraagt bijna 1.700 euro voor een vierjarige studie zonder basisbeurs. Samen met de tweede tegemoetkoming wordt dat ruim 3.800 euro.

De eerste vier lichtingen kregen bovendien een ‘studievoucher’ voor extra onderwijs, maar die is afgeschaft. In plaats daarvan ontvangen ze 2.167 euro. Voor vier jaar misgelopen basisbeurs krijgen deze eerste pechstudenten dus zo’n zesduizend euro terug.

Alle bedragen worden van de studieschuld afgetrokken. Het eventuele restant wordt op de bankrekening van de oud-student gestort. Dat rekeningnummer moet dan wel binnen twaalf maanden bekend zijn bij DUO.

Reacties

De Landelijke Studentenvakbond is maar half blij. De bond spreekt van een stapje in de goede richting, maar de oud-studenten blijven volgens voorzitter Maaike Krom nog altijd achter met hoge studieschulden. In elk geval zou de rente op studieschulden naar nul moeten, vindt ze.

Een vergelijkbare reactie geeft het Interstedelijk Studenten Overleg. En de huidige studenten hebben nog steeds een hogere beurs nodig dan ze nu krijgen, zegt bestuurslid Sam de Jong.