Tegemoetkoming leenstelsel? Geef je rekeningnummer door

Illustratie: Daan van Bommel

Pechstudenten krijgen een tegemoetkoming voor hun jaren zonder basisbeurs. Maar dan moet studiefinancier DUO wél binnen twaalf maanden het juiste rekeningnummer hebben.

Per september 2015 werd de basisbeurs afgeschaft en acht jaar later kwam hij weer terug. Dat is zuur voor de ‘pechstudenten’ die er precies tussenin zitten. Daarom krijgen zij sinds vorig jaar een tegemoetkoming (als ze hun diploma hebben).

Sterker nog, eigenlijk krijgen ze er twee. De eerste tegemoetkoming was te mager, vonden veel partijen in de Tweede Kamer, dus komt er binnenkort een tweede bovenop. Een conceptversie van die tweede regeling is nu online gezet voor een ‘internetconsultatie’.

Rekeningnummer onbekend

Zodra de regeling van kracht is, moeten oud-studenten binnen twaalf maanden zorgen dat hun bankrekeningnummer bij DUO bekend is, staat erin. Vaak staat dat nog wel in de systemen, maar bij sommige mensen niet.

“Soms wisselen mensen van bank en krijgen ze een ander rekeningnummer”, zegt een woordvoerder van studiefinancier DUO. “We zien wel vaker dat mensen vergeten om dit aan ons door te geven. Dan is hun bankrekening dus onbekend bij ons.”

DUO gaat per mail of per brief contact opnemen als het rekeningnummer niet bekend is. De oud-student moet dit nummer binnen twaalf maanden doorgeven, anders is het te laat. DUO stuurt twee herinneringen en ten slotte een brief. Die brief komt, als laatste poging, één maand voordat de termijn afloopt.

Aanspraak vervalt

“Als het rekeningnummer niet binnen twaalf maanden na toezending van het verzoek daartoe bij DUO bekend is, vervalt de aanspraak op de tegemoetkoming”, staat in de toelichting van de regeling. “Hiermee wordt voorkomen dat DUO deze voorziening voor onbepaalde tijd in stand moet houden.”

Om voor het geld in aanmerking te komen, moet je in principe binnen tien jaar een diploma behalen (bijzondere omstandigheden daargelaten). De eerste lichtingen van het leenstelsel hadden daarnaast recht op een studievoucher, die inmiddels is omgezet in een bedrag.

Als je vier jaar basisbeurs bent misgelopen, dan bedragen de eerste tegemoetkoming en de voucher samen 3.862 euro. Daar komt bij de tweede tegemoetkoming nog ongeveer 1.920 euro bij. Die bedragen worden overigens verrekend met je eventuele studieschuld.