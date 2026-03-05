Terug naar overzicht

Zestien ‘excellente’ masters in het hoger onderwijs

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 05 maart 2026

Zestien masteropleidingen krijgen van studenten een uitmuntende beoordeling, meldt de Keuzegids. Dat zijn er minder dan vorig jaar. Het gaat om zeven masters in het hbo en negen aan een universiteit.

Jaarlijks zet de Keuzegids alle masterstudies in Nederland op een rij, zowel op hbo- als op wo-niveau. De scores zijn gebaseerd op de oordelen van studenten in de Nationale Studenten Enquête.

Hoewel het aantal masters dit jaar is gegroeid, worden er minder als ‘excellent’ beoordeeld. Met name aan de universiteiten zijn studenten kritischer; vorig jaar kregen vijftien masters dit oordeel, dit jaar nog maar negen. Bij de hogescholen is er juist een kleine stijging; zeven masters springen eruit, tegenover zes vorig jaar.

Deze zestien opleidingen scoren op alle thema’s het hoogst: inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding op de loopbaan en sfeer.

In het wo zijn de beste masters nog altijd voornamelijk te vinden binnen het vakgebied economie & bedrijf. Ook twee studies in de sector recht & bestuur worden als uitmuntend beoordeeld.

Beste masters in het hbo
Hbo-studenten zijn vooral tevreden over masters in cultuur & kunst en in onderwijs & opvoeding. Zo zijn er twee masters ‘opera’ die een excellente beoordeling hebben ontvangen, één in Amsterdam, de ander in Den Haag.

Bron: Keuzegids 2026


Beste masters aan de universiteit
Bron: Keuzegids 2026

Onder voorwaarden kunnen hbo-bachelors soms ook een master volgen aan een universiteit. Maar vanwege een kronkel in de wet ontvangen zij dan geen basisbeurs, terwijl ze die wel ontvangen als ze kiezen voor een master in het hbo. Wo-studenten ontvangen altijd een basisbeurs voor hun master, ongeacht of zij deze in het hbo of het wo doen.

De politiek vindt dit niet eerlijk en wil dit gaan veranderen; een motie van het CDA hierover kreeg deze week brede steun in de Tweede Kamer.

