Terug naar overzicht

Avansstudenten bouwen robots die festivalterreinen opruimen

Door Levie Vriend , Isabel Pijnappels , 15 april 2026

Leestijd: 1 minuut

Wat vind jij ervan?

reageer
Een groep studenten werkt samen aan een robotproject rondom een tafel met een laptop en een robotarm die boven een groene krat is geplaatst.
Studenten tijdens de Robot Challenge

Tweedejaarsstudenten van verschillende Avans-opleidingen presenteerden afgelopen donderdag hun zelfgebouwde robots tijdens de Robot Challenge. De challenge is onderdeel van de gelijknamige keuzemodule waarbij studenten tien weken lang in teams aan een robot werken. De taak van de robots? Het zelfstandig opruimen van festivalterreinen.

De robots zijn ontworpen om onder meer lege bekers en blikjes te verzamelen. Tijdens de afsluitende wedstrijd lieten de teams in het atrium aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch zien wat hun ontwerp in huis heeft. Om te slagen, moet een robot binnen tien minuten minimaal drie bekers ophalen.

Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken

Wijzig cookie-instellingen

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?

Studenten maken drones om zwerfafvalprobleem op te lossen

Door: Levie Vriend 01 juli 2025

Lees meer
Illustratie van een jonge supermarktmedewerker in een gangpad, die tegelijk een boek of schrift noteert en een product uit het schap pakt, met kleurrijke verpakkingen op de achtergrond.

Niet naar college, wel naar de bijbaan: studenten besteden minder tijd aan studie

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 20 januari 2026

Lees meer

Laatste nieuws

wo 17:00

Avansstudenten bouwen robots die festivalterreinen opruimen

wo 15:55

Hogescholen willen van TikTok af

wo 12:20

Caribisch onderwijs sluit onvoldoende aan op hoger onderwijs in Nederland

wo 11:45

Inspectie: Gat in toezicht hoger onderwijs nog niet gedicht

wo 09:00

Pabo groeit tegen de stroom in: ‘Je wordt er geen miljonair van, maar hoeveel ik kan betekenen is onbetaalbaar’  