Avansstudenten bouwen robots die festivalterreinen opruimen

Studenten tijdens de Robot Challenge

Tweedejaarsstudenten van verschillende Avans-opleidingen presenteerden afgelopen donderdag hun zelfgebouwde robots tijdens de Robot Challenge. De challenge is onderdeel van de gelijknamige keuzemodule waarbij studenten tien weken lang in teams aan een robot werken. De taak van de robots? Het zelfstandig opruimen van festivalterreinen.

De robots zijn ontworpen om onder meer lege bekers en blikjes te verzamelen. Tijdens de afsluitende wedstrijd lieten de teams in het atrium aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch zien wat hun ontwerp in huis heeft. Om te slagen, moet een robot binnen tien minuten minimaal drie bekers ophalen.