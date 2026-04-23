Cris Jansen maakt kans op titel Student van het Jaar 2026 

Cris Jansen is met twee andere genomineerde studenten in de race voor ‘Student van het Jaar’.

Cris Jansen, eerstejaarsstudent aan de Pabo in Breda, maakt kans op de titel Student van het Jaar 2026. “Dat ik genomineerd ben, vind ik echt een eer. Ik dacht vooral: wie heeft mij opgegeven?”

Meerdere medestudenten spraken in het nominatieformulier van Punt vol lof over Cris. “Cris helpt zo ontzettend veel studenten, het is niet normaal”, is te lezen in een van de aanmeldingen. Volgens studenten gaat zijn hulp erg ver: “Soms helpt hij zo veel dat hij zichzelf een beetje vergeet.” Wat de nominatie voor Cris zelf betekent, zit vooral in de boodschap erachter. “Het laat zien hoeveel waarde mensen hechten aan elkaar helpen. Laten we dat vaker doen voor elkaar”, benadrukt de genomineerde student.

Het begon klein

Cris organiseert extra uitlegmomenten om medestudenten te helpen met het begrijpen van lesmateriaal. “Je krijgt één les voor bepaalde stof en daar moet je het vaak mee doen. Ik begrijp het snel, maar anderen lopen vast. Iedereen moet de hulp krijgen die ze nodig hebben”, vertelt Cris. Wat begon als een klein initiatief, groeide uit tot vaste momenten voor toetsen en opdrachten. Studenten komen bij hem langs voor extra uitleg of feedback. De hulp van Cris is zo genormaliseerd dat de zin: “Stuur maar door naar Cris”, regelmatig valt tijdens colleges.

Geboren docent

Cris wil maar al te graag voor de klas gaan staan. Het helpen van studenten voelt voor hem als iets ‘normaals’ om te doen. Al sinds de middelbare school geeft hij bijles. ”Toen moest ik daarin wel een stap terug doen, want ik merkte dat mijn eigen prestaties erdoor achteruitgingen”, geeft Cris toe. Nu is hij daar waakzaam voor.

Vrijwillig

Alles wat Cris doet is vrijwillig en er staan geen studiepunten of tegenprestaties tegenover. Hij ziet het ook niet als belasting, maar juist als onderdeel van zijn ontwikkeling. “Ik ervaar het als persoonlijke groei,” zegt hij. “Als ik iemand help, leer ik daar zelf ook van”, legt Cris uit.

Winnen

Of hij denkt te gaan winnen, vindt hij lastig te zeggen. “Ik wil graag winnen,” zegt hij. “Maar ik gun het de anderen ook. Als ik hun verhalen lees, denk ik: we verdienen het alle drie.”