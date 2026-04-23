Hoe overleef ik… mijn (zomer)vakantie

De laatste periode is begonnen en dat betekent dat de zomervakantie dichterbij komt. Dé periode waarin studenten Nederland verruilen voor een zonnige of avontuurlijke bestemming of in Nederland blijven. Waar je ook naartoe gaat, volgens reisspecialist Glen Geerligs is het vooral goed óm op vakantie gaan.

Glen Geerligs is reisspecialist bij Oak Travel, een reisorganisatie die solo- en groepsreizen aanbiedt voor jongeren. Via de organisatie kun je naar onder andere naar landen in Zuid-Amerika, Australië en Azië, maar kun je ook dichter bij huis in Europa een vakantie boeken. Dat hebben veel jongeren al gedaan, vertelt hij.



Onvergetelijke ervaringen

Of je nou voor een bestemming dichtbij of ver weg gaat: volgens Geerligs is het vooral goed dát je op reis gaat. “Op vakantie doe en zie je dingen die je nooit vergeet. Je ontdekt nieuwe culturen, andere normen en waarden en ziet de mooiste stranden, bergen of tempels. Daarnaast ontmoet je een hoop nieuwe mensen. Voor je wereldbeeld is dat heel goed.”

Glen Geerligs

Onrust in Midden-Oosten

“Januari tot en met april is de drukste periode qua boekingen. Vanaf nu tot de zomer is het meestal wat rustiger”, zegt Geerligs. Toch heeft zijn team het de laatste tijd druk. Dat komt doordat veel reizigers vragen hebben over de onrust in het Midden-Oosten en wat dat betekent voor hun reis. “Die vragen gaan over de olieprijzen en de veiligheid in bepaalde landen. Reizigers zijn daar veel mee bezig en wachten daardoor soms even met boeken.”



Geerligs kan reizigers wat dat betreft vooralsnog geruststellen: veel vluchten gaan door volgens schema en op bestemmingen zelf is het, behalve in het Midden-Oosten, veilig. “We snappen de vragen. Een vakantie kost veel geld en vergt planning: die wil je goed geregeld hebben.”

Zomertrends 2026

Bestemmingen als Marokko en Albanië zijn voor de komende zomer populair zijn onder jongeren, ziet Geerligs. Andere Europese bestemmingen doen het ook goed. Dat komt waarschijnlijk door de oorlog in Iran en de daarmee gepaard gaande onrust.

Spannend

Jongeren vinden het vaak spannend om een reis naar bijvoorbeeld Bali te maken merkt Geerligs. “Omdat het aan de andere kant van de wereld is. Maar zo spannend is het niet. Je hoeft alleen een vlucht te boeken en visum aan te vragen”, vertelt hij. Wie een verre reis wil maken, kan daarbij hulp krijgen van reisorganisaties zoals Oak Travel. Die nemen dan veel werk uit handen.



Het beste moment om een (verre) reis te boeken, maakt qua kosten volgens Geerligs niet zoveel uit. Het is niet zo dat het per se goedkoper is als je eerder boekt. “Vroeger wel, maar tegenwoordig scheelt dat niet zoveel meer”, zegt hij. Wat wel meespeelt, is de beschikbaarheid. Hoe later je boekt, hoe groter de kans is dat een reis niet meer beschikbaar is.

Last minute

Er is een aantal dingen waar je op moet letten als je een vakantie boekt, zegt Geerligs. Je paspoort moet nog zes maanden geldig zijn, je moet weten of je een visum nodig hebt en of bepaalde vaccinaties noodzakelijk zijn om een land in te komen. Maar als dat eenmaal geregeld is, komt de rest volgens hem meestal wel goed.



“Als je iets vergeten blijkt te zijn, zoals een simkaart, muggenspray of kledingstukken, kun je dat op locatie gewoon kopen”, verzekert hij. “We zien dat mensen vooraf in hun hoofd zitten en denken dat je dat soort spullen ‘in een andere wereld’ niet kunt kopen. Maar ook in landen als Brazilië of de Filipijnen heb je gewoon winkels waar je goed geholpen wordt. Het belangrijkste is goede loopschoenen, een tas, geldig paspoort en geld of je bankpas. Als je dat hebt, komt wel goed. Dan kun je gaan.”

Reizen met een budget

Studenten hebben over het algemeen niet het meest te besteden. Toch kun je volgens Geerligs prima op vakantie gaan zonder failliet te gaan. Zo kun je voor (groeps)reizen gaan met meer of minder excursies. “Hostels zijn goedkoper voor overnachtingen en hebben vaak een keuken. Dan kun je je eigen eten koken”, zegt hij. “Ook is het de moeite om na te gaan welke musea en monumenten gratis te bezoeken zijn en of er evenementen zijn die niets kosten.”



Wie let op kosten: een vakantie binnen Europa is volgens Geerligs niet per se goedkoper dan in Zuid-Amerika of Azië. “Landen zoals Bali, de Filipijnen of Guatemala kunnen goedkoper zijn dan Italië.”