Initiatiefvoorstel voor gift aan studenten met financiële problemen: ‘Niet kunnen meegaan op studiereis kan zorgen tot uitsluiting’

Mustapha Aoulad Hadj

Een gift voor studenten die onderwijsgerelateerde activiteiten niet kunnen betalen. Daarvoor diende Mustapha Aoulad Hadj, docentlid van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR), bij de vergadering van vorige week een initiatiefvoorstel in. “Armoede is geen keuze”, vertelt hij.

De aanleiding voor zijn voorstel was een student die zich dit collegejaar bij de opleiding Social Work meldde, waar Aoulad Hadj docent is. Er stond een studiereis gepland waarvoor geen studiepunten te halen waren en waar groepsgenoten allemaal aan deelnamen. De student wilde ook mee, maar had er de financiële middelen niet voor.



Meer stress

“Avans heeft wel regelingen voor zulke gevallen, maar dat zijn leningen zonder rente. Die lossen financiële problemen alleen niet op, ze maken ze alleen maar erger”, betoogt Aoulad Hadj. Hij zegt dat die student niet de enige is en verwijst naar een onderzoek van Nibud uit 2024. Daaruit blijkt dat 9 procent van de studenten in het hbo en wo (heel) moeilijk rondkomt en dat het voor 35 procent niet makkelijk is.



Volgens de Avansdocent moet daarbij rekening worden gehouden met het feit dat veel studenten zich schamen voor hun geldproblemen en daarom onder de radar blijven. Daarom pleit hij voor een vrijblijvende gift voor studenten die dergelijke activiteiten, gelinkt aan het onderwijs, niet kunnen betalen.



“Studenten met aanhoudende financiële zorgen ervaren namelijk meer stress, hebben minder ruimte om zich op hun studie te concentreren en nemen minder volwaardig deel aan onderwijsactiviteiten.”

Studenten die zich in uitzonderlijke financiële noodsituaties bevinden, kunnen zich melden bij de studentendecaan. Die kan de student helpen bij het indienen van een aanvraag voor een renteloze lening bij de Commissie Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Die commissie gaat over de uitvoering van de Regeling Noodfonds voor studenten. Over FOS lees je binnenkort meer bij Punt.

Ook voor activiteiten buiten het curriculum

In bovenstaand voorbeeld ging het om een reis die buiten het onderwijscurriculum viel. Tijdens de AMR-vergadering vroeg een studentlid of Avans financieel moet opdraaien voor activiteiten waar geen studiepunten mee te behalen zijn. Het antwoord op die vraag is ‘ja’ volgens Aoulad Hadj. “Ook die activiteiten kunnen nuttig zijn voor studenten en bijdragen aan hun ontwikkeling”, zegt hij. Ook wijst hij op de sociale gevolgen van als enige niet mee kunnen gaan op een studiereis. “Dat kan zorgen voor uitsluiting.”



Beoordelingskaders

Een goed beoordelingskader moet voorkomen dat giften van de hogeschool worden misbruikt en dat geld wordt uitgegeven aan ‘snoepreisjes’, meent de Avansdocent. Over vragen als wanneer een student recht heeft op een gift, of er een plafond moet komen van een bepaald bedrag en wat de juridische kaders zijn, moeten beleidsmakers zoals het college van bestuur zich volgens hem buigen.

Het initiatiefvoorstel gaat naar het college van bestuur. Dat gaat kijken naar het plan van Aoulad Hadj. Het AMR-lid heeft goede hoop dat de gift er komt. “Ik kan me niet voorstellen dat het college dit weigert”, zegt hij. “Als hogeschool hebben we de maatschappelijke plicht iets aan kansenongelijkheid te doen. Dit voorstel vraagt om bestuurlijk lef, maar ik acht het college dapper.”