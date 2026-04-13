Kabinet: 350 duizend euro voor steun Joodse studenten en medewerkers

Het kabinet roept hogescholen en universiteiten op antisemitisme aan te pakken en stelt 350 duizend euro beschikbaar om Joodse studenten en medewerkers te ondersteunen.

Antisemitisme in Nederland neemt toe, stond begin dit jaar in het rapport van de Taskforce Antisemitismebestrijding. “Joden voelen zich de laatste jaren steeds vaker onveilig in onze samenleving”, schreven de auteurs.

Het rapport ging ook over de pro-Palestijnse demonstraties in het hoger onderwijs, die soms gepaard gaan met antisemitische leuzen. Posters van Joodse studentenverenigingen worden beklad. Studenten worden uitgescholden voor kindermoordenaar of kankerzionist. Sommigen verzwijgen dat ze Joods zijn.

Het ministerie van Onderwijs vraagt onderwijsinstellingen daarom om zich actief in te zetten voor Joodse studenten en medewerkers en “op te treden tegen personen of omstandigheden die een onveilige werk- en leeromgeving creëren”.

Onderwijsinstellingen hebben al budget voor de sociale veiligheid. Daarnaast wil het kabinet 350 duizend euro extra beschikbaar stellen om initiatieven te ondersteunen die “de sociale infrastructuur van Joodse studenten en medewerkers” versterken.

Tot ze informateur werd was onderwijsminister Rianne Letschert lid van de Taskforce Antisemitismebestrijding. “Het raakt enorm als je de studenten spreekt die aangeven dat zij op de campus hun identiteit niet meer durven te laten zien”, zei ze woensdag tegen de Tweede Kamer. Dinsdag gaat de Kamer verder praten over antisemitisme.