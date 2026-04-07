Nieuwe LSVb-voorzitter studeerde in hbo en wo

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 07 april 2026

Vijf lachende jonge mensen staan gearmd naast elkaar in een tuin voor een houten overkapping en groene struiken.
Het nieuwe bestuur van LSVb. Van links naar rechts: Quinten Dam, Juliana Könning, Evy Kras, Farah Bijl, Henk van den Bosch.

De Landelijke Studentenvakbond krijgt een nieuw bestuur. De 24-jarige Evy Kras neemt eind juni het stokje over van voorzitter Maaike Krom.

Evy Kras heeft een achtergrond in zowel het hbo als het wo: ze studeerde toegepaste psychologie aan de Hogeschool Leiden en culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast haar studie zet Kras zich al jaren in voor de huisvesting van jongeren in Utrecht. “Deze tijd vraagt om gezamenlijk actie en samenwerking”, stelt ze in een persbericht. “Veel studenten worden nu niet gehoord.”

Het nieuwe bestuur bestaat voornamelijk uit Amsterdamse studenten: Juliana Könning (masters archeologie & erfgoed en toegepaste antropologie aan de UvA), Quinten Dam (business analytics aan de VU Amsterdam) en Henk van den Bosch (toegepaste wiskunde aan de HvA). Alleen Farah Bijl studeert niet in de hoofdstad. Zij doet bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Haagse Hogeschool.

De bestuursleden zijn dit weekend gekozen en worden de komende maanden ingewerkt. Vanaf 27 juni nemen ze het roer over van het oude bestuur.

De nieuwe leden hebben veel ervaring in de studentenvakbonden en politieke organisaties, vertelt de huidige LSVb-voorzitter Maaike Krom: “We krijgen weer een krachtig bestuur dat voor de rechten van studerend Nederland zal opkomen.”

