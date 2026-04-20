Nieuw ISO-bestuur strijdt voor sociale, veilige en inspirerende leeromgeving

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 20 april 2026

Van links naar rechts: Floor Dekkers, Jonas Widdershoven, Allis Richardson, Jochem Mecking, Matthijs Fieten. Foto: ISO

Het Interstedelijk Studenten Overleg heeft een nieuw bestuur gekozen. De 23-jarige masterstudent Allis Richardson treedt eind juni aan als voorzitter. Ze wordt bijgestaan door drie Utrechtse studenten en één uit Ede.

Allis Richardson behaalde haar bachelor interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en is nu bezig met het afronden van haar master management van de publieke sector in Leiden. Ze volgt Sarah Evink op.

Richardson noemt het positief dat de nieuwe coalitie wil gaan investeren in het onderwijs. “Nu moeten die middelen daadwerkelijk worden ingezet voor het versterken van kwaliteit, toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van het onderwijs, zodat elke student zich optimaal kan ontwikkelen.”

Drie van haar medebestuurders komen uit Utrecht: Jonas Widdershoven (bachelor sociologie aan de Universiteit Utrecht), Jochem Mecking en Floor Dekkers (beide masterstudenten bestuur & beleid aan de UU). Hbo-student Matthijs Fieten is de uitzondering. Hij studeert theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Ingewerkt
De nieuwe bestuursleden worden de komende maanden ingewerkt. Op zaterdag 27 juni nemen ze officieel het stokje over van het huidige bestuur: “Studenten kunnen erop rekenen dat wij ons hard blijven maken voor een sociale, veilige en inspirerende leeromgeving.”

De Landelijke Studentenvakbond heeft twee weken geleden het nieuwe bestuur bekendgemaakt. De 24-jarige Evy Kras neemt daar eind juni het voorzitterschap over van Maaike Krom.

