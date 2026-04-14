Nog meer proefkonijnen gezocht om onafhankelijk te worden van Microsoft

Een pilot van SURF om van Amerikaanse software af te komen heeft al dertig instellingen in beweging gebracht. Zo’n duizend mensen gebruiken inmiddels een alternatief en SURF maakt ruimte voor nog meer testgebruikers.

In november riep IT-coöperatie SURF haar onderwijs- en onderzoeksinstellingen op om zich te melden voor een pilot. Wilden ze helpen om hogescholen en universiteiten onafhankelijker te maken van Amerikaanse software? Nu kunnen techbedrijven in de VS met één druk op de knop het onderwijs in Nederland platleggen.

Er was ruimte voor tweeduizend proefkonijnen en inmiddels zijn de eerste duizend met het alternatieve Nextcloud aan het werk, zegt SURF. Ze delen hun bestanden met collega’s, ze videobellen, ze chatten met elkaar en kunnen straks mogelijk een ingebouwde AI-assistent gebruiken. Daarmee ondergraven ze op dagelijkse basis het monopolie van Microsoft in het hoger onderwijs.

Het Duitse Nextcloud werkt met open standaarden, zodat het mogelijk wordt om het samen met concurrerende programma’s te gebruiken. Daardoor worden gebruikers minder afhankelijk van één aanbieder. Ook is Nextcloud ‘open source’: iedereen kan de broncode bekijken en eventueel verbeteringen suggereren.

Vier hogescholen

In de afgelopen maanden hebben dertig leden van SURF zich aangemeld voor de pilot. Onder meer vier hogescholen, twaalf universiteiten, zes onderzoeksinstellingen en twee universitair medisch centra doen mee. SURF wil geen namen noemen van de instellingen die meedoen.

Vandaag maakt de IT-coöperatie bekend dat de pilot wordt uitgebreid. “We merken dat er bij onze leden veel interesse is om praktijkervaring op te doen met Nextcloud”, zegt woordvoerder Tom Hoven.

De pilot duurt tot eind dit jaar. Daarna moet blijken of Nextcloud een plek verdient in het standaard softwareaanbod voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen.